Vin & Fromage 2025

-Accès au QG de l’entreprenariat pour la première partie du Vin et Fromage
-Accès à la section réservée du Siboire dépôt pour la seconde partie du Vin et Fromage
-Un total de 4 consommations (dont trois au QG pour la partie académique et une au Siboire)
-Du fromage, du pain et du réseautage!
- Distribution de prix académiques et citrons
🕰️16h à 3h
📍QG de l’entreprenariat et siboire dépôt
🏆Distribution des prix académiques, prix citrons et réseautage avec le corps professoral.
Admission Acad
20 $
Sherby Tea Party (première partie)
- Accès Au QG de l’entreprenariat
- Accès aux prix académiques seulement
- Trois consommations incluses
🕰️16h à 19h30
📍QG de l’entreprenariat
🏆Distribution des prix académiques et réseautage avec le corps professoral.
Admission After
15 $
After Sherby Tea Party (seconde partie)
- Accès à la section réservée du siboire
- Accès aux prix citrons seulement
- Une consommation incluse
🕰️Dès 19h30
📍Siboire dépôt
80, Rue du Dépôt, J1H 5G1
🏆Distribution des prix citrons et partyyyyyy
Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!