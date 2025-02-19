Vin & Fromage 2025

Admission Complète
30 $
-Accès au QG de l’entreprenariat pour la première partie du Vin et Fromage -Accès à la section réservée du Siboire dépôt pour la seconde partie du Vin et Fromage -Un total de 4 consommations (dont trois au QG pour la partie académique et une au Siboire) -Du fromage, du pain et du réseautage! - Distribution de prix académiques et citrons 🕰️16h à 3h 📍QG de l’entreprenariat et siboire dépôt 🏆Distribution des prix académiques, prix citrons et réseautage avec le corps professoral.
Admission Acad
20 $
Sherby Tea Party (première partie) - Accès Au QG de l’entreprenariat - Accès aux prix académiques seulement - Trois consommations incluses 🕰️16h à 19h30 📍QG de l’entreprenariat 🏆Distribution des prix académiques et réseautage avec le corps professoral.
Admission After
15 $
After Sherby Tea Party (seconde partie) - Accès à la section réservée du siboire - Accès aux prix citrons seulement - Une consommation incluse 🕰️Dès 19h30 📍Siboire dépôt 80, Rue du Dépôt, J1H 5G1 🏆Distribution des prix citrons et partyyyyyy

