Vin & Fromage 2025

-Accès au QG de l’entreprenariat pour la première partie du Vin et Fromage -Accès à la section réservée du Siboire dépôt pour la seconde partie du Vin et Fromage -Un total de 4 consommations (dont trois au QG pour la partie académique et une au Siboire) -Du fromage, du pain et du réseautage! - Distribution de prix académiques et citrons 🕰️16h à 3h 📍QG de l’entreprenariat et siboire dépôt 🏆Distribution des prix académiques, prix citrons et réseautage avec le corps professoral.

-Accès au QG de l’entreprenariat pour la première partie du Vin et Fromage -Accès à la section réservée du Siboire dépôt pour la seconde partie du Vin et Fromage -Un total de 4 consommations (dont trois au QG pour la partie académique et une au Siboire) -Du fromage, du pain et du réseautage! - Distribution de prix académiques et citrons 🕰️16h à 3h 📍QG de l’entreprenariat et siboire dépôt 🏆Distribution des prix académiques, prix citrons et réseautage avec le corps professoral.

Plus de détails...