Soirée fin d'année 2026 x Les Alliés d’Atlas

À propos de cet événement
Donne accès à la soirée de fin d'année, une soirée chic pour célébrer la fin de l’année dans une ambiance conviviale.
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Les fonds iront directement pour la levée de fonds au profit d’Atlas, un centre de pédiatrie sociale en communauté de Côte-des-Neiges.
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