Association des étudiants et étudiantes en médecine de l'Université de Montréal

Organisé par

Association des étudiants et étudiantes en médecine de l'Université de Montréal

À propos de cet événement

Soirée fin d'année 2026 x Les Alliés d’Atlas

5020 Rue Saint-Ambroise

Montréal, QC H4C 2G1, Canada

Prévente
16 $

Donne accès à la soirée de fin d'année, une soirée chic pour célébrer la fin de l’année dans une ambiance conviviale.

Prévente +1
19 $

Donne accès à la soirée de fin d'année, une soirée chic pour célébrer la fin de l’année dans une ambiance conviviale.

Levée de fonds - Les Alliés d'Atlas
Payez ce que vous pouvez

Les fonds iront directement pour la levée de fonds au profit d’Atlas, un centre de pédiatrie sociale en communauté de Côte-des-Neiges.

Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100 % de votre achat va à notre mission!