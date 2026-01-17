AGEP

AGEP
Ventes fermées

Vins et Fromages 2026 - Dans la forêt enchantée

179 Grande Allée O

Québec, QC G1R 2H1, Canada

Membre de l'AGEP
60 $

Votre billet inclus 4 consommations, différentes bouchées, des plateaux de fromages fins et charcuteries, une soirée dansante et pleins d'autres surprises !

Non membre de l'AGEP (accompagnateur)
70 $

Non membre de l'AGEP (accompagnateur)
70 $

Étudiant de l'Université de Montréal
70 $

Étudiant de l'Université de Montréal
70 $

Membre du personnel
60 $

Membre du personnel
60 $

