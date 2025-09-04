La Grande Table

Organisé par

La Grande Table

À propos de cet événement

"Virée au verger 2025"

1255 Rue Daniel

Sherbrooke, QC J1H 5X3, Canada

Admission générale
3 $

Le prix inclut: dîner, une demi sac des pommes, le transport et les activités offertes sur place (aire de jeux, fermette, tour d'observation, tours de tracteur).

Famille
10 $

10 restants

C'est un billet de groupe, il inclut 4 billets

2 adultes et 2 enfants OU 1 adulte et 3 enfants.

Le prix inclut: dîner, une demi sac des pommes, le transport et les activités offertes sur place (aire de jeux, fermette, tour d'observation, tours de tracteur).

Ajouter un don pour La Grande Table

$

Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!