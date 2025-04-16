Visite de l'exposition L'aurore se nourrit des braises du temps en présence de Félix Denis

L’Espace culturel du Quartier Saint-Nicolas (L'ECQSN) est un organisme sans but lucratif et dépend entièrement de ses bienfaiteur·trice·s. Vous aimez la culture et aimeriez encourager notre organisme? Il est possible d'opter pour une entrée à prix doux (taxes incluses). Nous vous prions de bien vouloir nous informer de votre absence au moins 48 heures avant l'événement afin de permettre à une autre personne d'y assister. Aucun remboursement n'est possible.

L’Espace culturel du Quartier Saint-Nicolas (L'ECQSN) est un organisme sans but lucratif et dépend entièrement de ses bienfaiteur·trice·s. Vous aimez la culture et aimeriez encourager notre organisme? Il est possible d'opter pour une entrée à prix doux (taxes incluses). Nous vous prions de bien vouloir nous informer de votre absence au moins 48 heures avant l'événement afin de permettre à une autre personne d'y assister. Aucun remboursement n'est possible.

Plus de détails...