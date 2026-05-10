Musée École du Rang 2 d'Authier

Organisé par

Musée École du Rang 2 d'Authier

À propos de cet événement

Animation du vendredi

269 QC-111

Authier, QC J0Z 1C0, Canada

0 à 5 ans
Gratuit

Animation seulement

6 à 11 ans
7 $

Animation seulement

12 ans et plus
10 $

Animation seulement

Forfait familial (2 adultes + 2 enfants)
30 $
C'est un billet de groupe, il inclut 4 billets

Animation seulement

2 $ supplémentaire par enfant

0 à 5 ans
Gratuit

Profitez de notre forfait 2 activités combinées (animation + visite guidée)

6 à 11 ans
12 $

Profitez de notre forfait 2 activités combinées (animation + visite guidée)

12 ans et +
18 $

Profitez de notre forfait 2 activités combinées (animation + visite guidée)

Forfait familial (2 adultes + 2 enfants)
54 $
C'est un billet de groupe, il inclut 4 billets

Profitez de notre forfait 2 activités combinées (animation + visite guidée)

3 $ par enfant supplémentaire

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