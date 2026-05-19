Visite guidée en français

Découvrez le vignoble en compagnie du propriétaire ou d’un membre de l’équipe qui connaît parfaitement le domaine et son histoire.





Lors de cette visite, vous aurez l’occasion d’explorer les vignes et d’en apprendre davantage sur le travail de la vigne, les méthodes de production et la philosophie du vignoble.





La visite se termine par une dégustation de trois produits du vignoble, soigneusement sélectionnés pour vous faire découvrir nos saveurs locales.





Durée : 1 h 00

Une expérience conviviale et authentique au cœur du vignoble.