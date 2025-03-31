Visite Poly-Monde : WSP

📢 Événement exclusif chez WSP pour les étudiants de Polytechnique !
📍 Lieu : WSP, 1600 boul. René-Lévesque O.
📅 Date : 8 avril
⏰ Heure : 8h45 - 12h
Joignez-vous à nous pour une visite immersive des bureaux de WSP, combinée à un brunch convivial 🍽️. Une occasion unique de découvrir l’entreprise, d’échanger avec des professionnels, d’explorer des opportunités de carrière et de plonger dans l’univers des Poly-Mondiens !
🔹 Matériel obligatoire : carnet de notes et stylo (aucun iPad ni feuille autorisés).
📩 Inscription requise – places limitées !
📢 Événement exclusif chez WSP pour les étudiants de Polytechnique !
📍 Lieu : WSP, 1600 boul. René-Lévesque O.
📅 Date : 8 avril
⏰ Heure : 8h45 - 12h
Joignez-vous à nous pour une visite immersive des bureaux de WSP, combinée à un brunch convivial 🍽️. Une occasion unique de découvrir l’entreprise, d’échanger avec des professionnels, d’explorer des opportunités de carrière et de plonger dans l’univers des Poly-Mondiens !
🔹 Matériel obligatoire : carnet de notes et stylo (aucun iPad ni feuille autorisés).
📩 Inscription requise – places limitées !
Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!