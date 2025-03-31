Visite Poly-Monde : WSP

📢 Événement exclusif chez WSP pour les étudiants de Polytechnique ! 📍 Lieu : WSP, 1600 boul. René-Lévesque O. 📅 Date : 8 avril ⏰ Heure : 8h45 - 12h Joignez-vous à nous pour une visite immersive des bureaux de WSP, combinée à un brunch convivial 🍽️. Une occasion unique de découvrir l’entreprise, d’échanger avec des professionnels, d’explorer des opportunités de carrière et de plonger dans l’univers des Poly-Mondiens ! 🔹 Matériel obligatoire : carnet de notes et stylo (aucun iPad ni feuille autorisés). 📩 Inscription requise – places limitées !

Plus de détails...