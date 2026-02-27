Calidée - Espace pour grandir en famille

Organisé par

Calidée - Espace pour grandir en famille

À propos de cet événement

Visite virtuelle Musée des Hospitalières

Connexion avec un seul participant
6 $

Un seul participant (6 ans et plus) sera devant l'ordinateur lors de la visite virtuelle et l'atelier sur la Sœur Pharmacienne (qui s'adresse davantage aux élèvesde 2e et 3e cycle).

Connexion à 2 participants
12 $

Deux participants (6 ans et plus) seront devant l'ordinateur lors de la visite virtuelle et l'atelier sur la Sœur Pharmacienne (qui s'adresse davantage aux élèvesde 2e et 3e cycle).

Parents inclus.

Connexion à 3 participants et plus
18 $

Trois participants (6 ans et plus) ou plus seront devant l'ordinateur lors de la visite virtuelle et l'atelier sur la Sœur Pharmacienne (qui s'adresse davantage aux élèvesde 2e et 3e cycle).

Parents inclus.

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