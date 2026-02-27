Visite virtuelle Musée des Hospitalières

À propos de cet événement
Un seul participant (6 ans et plus) sera devant l'ordinateur lors de la visite virtuelle et l'atelier sur la Sœur Pharmacienne (qui s'adresse davantage aux élèvesde 2e et 3e cycle).
Deux participants (6 ans et plus) seront devant l'ordinateur lors de la visite virtuelle et l'atelier sur la Sœur Pharmacienne (qui s'adresse davantage aux élèvesde 2e et 3e cycle).
Parents inclus.
Trois participants (6 ans et plus) ou plus seront devant l'ordinateur lors de la visite virtuelle et l'atelier sur la Sœur Pharmacienne (qui s'adresse davantage aux élèvesde 2e et 3e cycle).
Parents inclus.
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