Vivre en Amour en fidélité avec mon Élection

L’examen spirituel du conscient engendre un cœur de plus en plus libre. Il se présente comme un exercice quotidien de lucidité et de vérité.

L’examen donne une meilleure prise sur ma vie de tous les jours, permet d’agrandir ma capacité à prendre conscience de ma vie réelle. Il est un instrument de « réflexion » qui suppose un effort régulier pour reconnaître le « Divin » dans mon quotidien en vue d’ordonner ma vie pour la mettre au service d’un « plus grand Bien » fondé dans l’Amour, tout en restant fidèle à ce que « je suis ».

Animation : Danielle Dugas

Dates : Une série de 10 rencontres à partir du 20 septembre, les samedis de 9 h à 12 h

Lieu : Centre de spiritualité Manrèse

Frais : 350 $

Renseignements et inscription :

[email protected]

418-653-6353 poste 102