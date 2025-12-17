Vivre en Amour (H-P 2026)

Trouver le divin en toutes choses

Découvrir un chemin de croissance vers le divin en tant qu’Amour gratuit et véritablement libre.

Un parcours pour découvrir comment l’Amour — présent dans la vie, dans les autres, dans la nature et en soi — peut éclairer et transformer notre manière de vivre.

À travers quelques rencontres, nous apprendrons à mieux entrer en prière, nous émerveiller de ce qui nous est donné, reconnaître la présence du divin autour de nous, voir comment l’amour agit dans le concret et nous laisser transformer intérieurement.

Un chemin simple et profond pour avancer vers une vie plus habitée par l’Amour.

Animation : Danielle Dugas

Dates : Une série de 6 rencontres, de 9 h à 12 h

Les samedis 14 mars – 28 mars – 11 avril – 25 avril – 09 mai

– 23 mai *

* Dernière rencontre de 9 h à 15 h





Frais : 350 $





Renseignements et inscription :

[email protected]

418-653-6353 poste 102