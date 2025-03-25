Voix du pays

Votre billet imprimé ou sur votre appareil électronique vous sera demandé à l'entrée. Les portes ouvriront à 14 h 30. ADMISSION GÉNÉRALE.
Votre billet imprimé ou sur votre appareil électronique vous sera demandé à l'entrée. Les portes ouvriront à 14 h 30. ADMISSION GÉNÉRALE.
Aînés 65+ / Étudiants
25 $
Votre billet imprimé ou sur votre appareil électronique vous sera demandé à l'entrée. Une preuve d'âge ou une carte d'étudiant peuvent vous être demandées à l'entrée. Les portes ouvriront à 14 h 30. ADMISSION GÉNÉRALE.
Votre billet imprimé ou sur votre appareil électronique vous sera demandé à l'entrée. Une preuve d'âge ou une carte d'étudiant peuvent vous être demandées à l'entrée. Les portes ouvriront à 14 h 30. ADMISSION GÉNÉRALE.
12 ans et moins
10 $
Votre billet imprimé ou sur votre appareil électronique vous sera demandé à l'entrée. Une preuve d'âge peut vous être demandée à l'entrée. Les portes ouvriront à 14 h 30. ADMISSION GÉNÉRALE.
Votre billet imprimé ou sur votre appareil électronique vous sera demandé à l'entrée. Une preuve d'âge peut vous être demandée à l'entrée. Les portes ouvriront à 14 h 30. ADMISSION GÉNÉRALE.
Ajouter un don pour Choeur Radio Ville-Marie
$
Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!