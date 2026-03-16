Académie Saint-Louis

Organisé par

Académie Saint-Louis

À propos de cet événement

Ventes fermées

VolleyFest Arsenal 2026

1500 Rue de la Rive-Boisée S

Québec, QC G2C 2B3, Canada

Inscription pour équipe de 7 - Catégorie A (compétitif)
140 $

2 filles et 2 gars minimum sur le terrain en tout temps

Inscription pour équipe de 8 - Catégorie A (compétitif)
160 $

2 filles et 2 gars minimum sur le terrain en tout temps

Inscription pour équipe de 9 - Catégorie A (compétitif)
180 $

2 filles et 2 gars minimum sur le terrain en tout temps

Inscription pour équipe de 10 - Catégorie A (compétitif)
200 $

2 filles et 2 gars minimum sur le terrain en tout temps

Inscription pour équipe de 7 - Catégorie B (récréatif)
140 $

2 filles et 2 gars minimum sur le terrain en tout temps

Inscription pour équipe de 8 - Catégorie B (récréatif)
160 $

2 filles et 2 gars minimum sur le terrain en tout temps

Inscription pour équipe de 9 - Catégorie B (récréatif)
180 $

2 filles et 2 gars minimum sur le terrain en tout temps

Inscription pour équipe de 10 - Catégorie B (récréatif)
200 $

2 filles et 2 gars minimum sur le terrain en tout temps

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Gratuit
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20 $

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