Inscription au parcours de bénévolat

À propos des adhésions
Pas d'expiration
Ce chemin est idéal pour les étudiants et les membres de la communauté qui souhaitent s'impliquer de manière occasionnelle ou qui aimeraient être engagés dans les activités quotidiennes d'un rôle ou projet spécifique.
Pas d'expiration
Ce chemin n'est disponible qu'aux étudiants de l'Université d'Ottawa inscrits à un cours offrant un stage d'apprentissage de service communautaire ou réalisant un stage coopératif semestriel.
Pas d'expiration
Ce chemin est idéal pour les étudiants et les membres de la communauté qui souhaitent s'impliquer dans les opérations quotidiennes, la coordination des bénévoles et le leadership de l'organisation.
Pas d'expiration
Ce chemin est idéal pour les étudiants ou les membres de la communauté qui souhaitent s'impliquer dans l'organisation et le réseautage au sein de l'Ontario PIRG et du Réseau provincial de l'OPIRG.
