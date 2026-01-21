OPIRG-GRIPO Ottawa

Inscription au parcours de bénévolat

Chemin du bénévolat général
Gratuit

Pas d'expiration

Ce chemin est idéal pour les étudiants et les membres de la communauté qui souhaitent s'impliquer de manière occasionnelle ou qui aimeraient être engagés dans les activités quotidiennes d'un rôle ou projet spécifique.

Chemin CSL/COOP
Gratuit

Pas d'expiration

Ce chemin n'est disponible qu'aux étudiants de l'Université d'Ottawa inscrits à un cours offrant un stage d'apprentissage de service communautaire ou réalisant un stage coopératif semestriel.

Chemin de liaison de l'GRIPO
Gratuit

Pas d'expiration

Ce chemin est idéal pour les étudiants et les membres de la communauté qui souhaitent s'impliquer dans les opérations quotidiennes, la coordination des bénévoles et le leadership de l'organisation.

Chemin de l'Ontario GRIP
Gratuit

Pas d'expiration

Ce chemin est idéal pour les étudiants ou les membres de la communauté qui souhaitent s'impliquer dans l'organisation et le réseautage au sein de l'Ontario PIRG et du Réseau provincial de l'OPIRG.

