Inscription des bénévoles - FC 2026

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À propos de cet événement
Disponible pour aider au besoin ? choisissez cette option
Aider à mettre en place les installations et le matériel.
Aider au BBQ pendant l’événement (cuisson/prise de commandes/remise des commandes)
Aider avec la vente de pâtisseries/Freezies/boissons.
Aider à animer les jeux et activités (châteaux gonflables, mini fête champêtre, jeux d’eau, jeux de ballon, etc.).
Bénévoles recherchés pour offrir aux enfants un choix de maquillages simples. Tout le matériel est fourni.
Aider à vendre et distribuer les billets au kiosque principal.
Offrir de l’aide et des renseignements aux visiteurs et aux bénévoles.
Aider à décorer les paniers avant l'événement ou à tenir le kiosque le 13 juin.
Aidez à organiser la vente de livres avant l'événement ou à tenir le kiosque le 13 juin.
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