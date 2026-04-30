École élémentaire La Mosaïque

Organisé par

École élémentaire La Mosaïque

À propos de cet événement

Inscription des bénévoles - FC 2026

80 Queensdale Ave

East York, ON M4J 1Y3, Canada

Bénévole Général
Gratuit

Disponible pour aider au besoin ? choisissez cette option

Montage de la Fête (8h-10h30)
Gratuit

Aider à mettre en place les installations et le matériel.

Station de barbecue
Gratuit

Aider au BBQ pendant l’événement (cuisson/prise de commandes/remise des commandes)

Kiosques alimentaires
Gratuit

Aider avec la vente de pâtisseries/Freezies/boissons.

Jeux et activités
Gratuit

Aider à animer les jeux et activités (châteaux gonflables, mini fête champêtre, jeux d’eau, jeux de ballon, etc.).

Stand de maquillage
Gratuit

Bénévoles recherchés pour offrir aux enfants un choix de maquillages simples. Tout le matériel est fourni.

La billetterie principale
Gratuit

Aider à vendre et distribuer les billets au kiosque principal.

Kiosque d’information (NOUVEAU)
Gratuit

Offrir de l’aide et des renseignements aux visiteurs et aux bénévoles.

Tombola
Gratuit

Aider à décorer les paniers avant l'événement ou à tenir le kiosque le 13 juin.

Vente de livres en français
Gratuit

Aidez à organiser la vente de livres avant l'événement ou à tenir le kiosque le 13 juin.

Démontage de l’événement (13h-15h)
Gratuit

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