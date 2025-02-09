Inscription des bénévoles – Festival de Jazz de North Hatley

Que vous soyez passionné(e) par l’accueil des visiteurs, l’accompagnement des artistes, la gestion du site du festival, les services techniques ou l’installation de la scène, nous avons une place pour vous dans notre équipe! Votre enthousiasme et votre expertise contribueront à donner vie à ce festival.

