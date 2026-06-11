Donnez et votez pour votre œuvre favorite !

Le cycle de la vie est un processus important pour la femme Wendat. Il est sans fin et tire ses origines de poussières d’étoiles qui nous connectent avec l’Univers tout entier. Dans cet Univers, nous sommes tous frères et tout est possible. Le processus créateur qui anime la femme à chaque mois au moment de ses lunes et l’amour inconditionnel dont elle est capable ouvre une porte toute grande sur des possibilités encore endormies jusqu’à aujourd’hui.





Chez les Wendat, on raconte que le jour d’une éclipse de soleil, une femme vierge donna naissance à un garçon. Ce garçon était spécial et portait en son cœur un grand message de Paix. Il rassembla plusieurs nations qui le suivirent dans sa quête.

Aujourd’hui, on reconnaît l’influence de cet homme dans l’un des plus grands pays au monde et on peut encore voir le symbole qu’il utilisait pour rassembler les gens dans les armoiries de ce pays. Cet homme, ce garçon était Wendat. On le nomme Le Pacificateur.