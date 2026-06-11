Donnez et votez pour votre œuvre favorite !

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À propos de cet événement
Le cycle de la vie est un processus important pour la femme Wendat. Il est sans fin et tire ses origines de poussières d’étoiles qui nous connectent avec l’Univers tout entier. Dans cet Univers, nous sommes tous frères et tout est possible. Le processus créateur qui anime la femme à chaque mois au moment de ses lunes et l’amour inconditionnel dont elle est capable ouvre une porte toute grande sur des possibilités encore endormies jusqu’à aujourd’hui.
Chez les Wendat, on raconte que le jour d’une éclipse de soleil, une femme vierge donna naissance à un garçon. Ce garçon était spécial et portait en son cœur un grand message de Paix. Il rassembla plusieurs nations qui le suivirent dans sa quête.
Aujourd’hui, on reconnaît l’influence de cet homme dans l’un des plus grands pays au monde et on peut encore voir le symbole qu’il utilisait pour rassembler les gens dans les armoiries de ce pays. Cet homme, ce garçon était Wendat. On le nomme Le Pacificateur.
Chez les Wendat, la mort n’est pas une fin en soi mais la continuité d’un cheminement vers le monde des esprits. La chair et les os, intimement reliés à l’âme et à l’esprit, continuent leur processus d’évolution à travers une cérémonie grandiose où l’on rassemblait tous les corps des défunts pour les placer dans un seul et même ossuaire afin qu’ils puissent trouver le repos qui les guidera vers le monde des âmes, ce monde de Paix.
Arrive la colonisation et ensuite, l’archéologie. Quelle découverte ! Tant d’artéfacts à voir, cataloguer, analyser et reconstruire! C’est vraiment intéressant, mais pour qui ? Et pourtant, les artéfacts ne sont pas les seuls à être ‘’découverts’’. Ces corps d’ancêtres font la joie des archéologues.
Et pas besoin de chercher bien loin, ils sont tous regroupés en un seul et même village. Leur Paix vient d’être interrompue, dérangée et bousculée. L’enchevêtrement quantique raisonne maintenant partout dans l’univers. Avons-nous seulement
pensé aux possibles conséquences de cette intrication quantique ? Il y a une bonne raison pour tout. C’est pourquoi tous les peuples de la Terre accordent à leurs défunts des rituels sacrés pour les guider à la Paix. Aujourd’hui, nous devons réenterrer des milliers et des milliers d’ancêtres dont le repos n’est plus. Nous devons ramener leur Paix.
Dans toutes les nations du monde, le Territoire fait partie du Coeur des guerres. En tant qu’enfant de la Terre, nous dépendons d’elle pour notre subsistance, d’où le nom de Terre Mère. Au moment de la colonisation, le peuple Wendat fut dépouillé de cette Terre Mère à cause de l’avidité et de la soif de pouvoir de certains personnages et ont dû se battre pour protéger cette Terre.
Des centaines d’années se sont écoulées depuis et, encore aujourd’hui, le peuple Wendat doit toujours se battre pour la conservation et la protection du Territoire. Et JE ME SOUVIENS, comme on dit en bon Québécois : ‘’Plus ça change, plus c’est pareil’’.
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