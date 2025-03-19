Première Église Pentecôte francaise / PEPF Renouvelée

Organisé par

Première Église Pentecôte francaise / PEPF Renouvelée

À propos de cet événement

VOYAGE Côte d'Ivoire

DÉPÔT item
DÉPÔT
250 $
CE PAIEMENT CONSTITUE LE DÉPÔT POUR L'HOTEL SI VOUS VOULEZ DONNER PLUS VOUS POUVEZ RAJOUTER UN MONTANT SUPPLEMENTAIRE DANS SECTION FAITE UN DON POUR L'ORGANISME. ** CE MONTANT SERA RAJOUTÉ À VOTRE PAIEMENT POUR L'HOTEL**
Ajouter un don pour Première Église Pentecôte francaise / PEPF Renouvelée

$

Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!