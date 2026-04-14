Adhésion WBCLT

À propos des adhésions
Pas d'expiration
La catégorie de membres de la communauté est destinée aux personnes vivant dans West Broadway et ne possédant pas leur logement. West Broadway est à 93% locatif et le CLT veut donner la priorité aux locataires et aux personnes actuellement sans abri en tant que membres votants.
En tant que membres votants, les membres de la communauté élisent notre conseil d'administration et votent sur les résolutions des membres.
Si vous vivez en dehors de West Broadway, ou si vous êtes propriétaire à West Broadway, vous pouvez rejoindre la catégorie des membres Supporter.
Limites de West Broadway:
Les limites du quartier de West Broadway sont Maryland Street, Portage Avenue, Cornish Street et Osborne Street.
Pas d'expiration
La catégorie de membres de l'organisation est destinée aux représentants d'organisations à but non lucratif de logement et d'organisations de services à but non lucratif basées à West Broadway.
Les membres de l'organisation ne votent pas aux élections ou sur les résolutions des membres, mais ils peuvent participer aux comités et se présenter au conseil d'administration.
Limites de West Broadway:
Les limites du quartier de West Broadway sont Maryland Street, Portage Avenue, Cornish Street et Osborne Street.
Pas d'expiration
La catégorie de membres Supporter s'adresse à toute personne ne correspondant pas aux autres catégories, mais qui soutient la vision de la WBCLT.
Les supporters ne votent pas aux élections ou sur les résolutions des membres, mais ils peuvent participer aux comités et se présenter au conseil d'administration.
La vision de la WBCLT:
Pour perturber la gentrification à West Broadway et protéger et gérer un quartier inclusif, sûr et prospère où les membres de la communauté ont accès à un logement de qualité et abordable en permanence et peuvent façonner et contribuer de manière significative à cette communauté dynamique sur les terres du Traité Un.
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