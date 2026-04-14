Adhésion WBCLT

La catégorie de membres de la communauté est destinée aux personnes vivant dans West Broadway et ne possédant pas leur logement. West Broadway est à 93% locatif et le CLT veut donner la priorité aux locataires et aux personnes actuellement sans abri en tant que membres votants.



En tant que membres votants, les membres de la communauté élisent notre conseil d'administration et votent sur les résolutions des membres.





Si vous vivez en dehors de West Broadway, ou si vous êtes propriétaire à West Broadway, vous pouvez rejoindre la catégorie des membres Supporter.





Limites de West Broadway:

Les limites du quartier de West Broadway sont Maryland Street, Portage Avenue, Cornish Street et Osborne Street.