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À propos de cet événement

Ventes fermées

WE BELIEVE - En Créant un changement vente aux enchères en ligne

Lot 1-Chaise d'extérieur paresseuse de Kim. valeur-159 $ item
Lot 1-Chaise d'extérieur paresseuse de Kim. valeur-159 $
75 $

Enchère de départ

Lot 2-Four micro-ondes à platine-évalué à 350 $ item
Lot 2-Four micro-ondes à platine-évalué à 350 $
50 $

Enchère de départ

Lot 3-Deux lampes. Évalué à 125 $ item
Lot 3-Deux lampes. Évalué à 125 $
40 $

Enchère de départ

Lot 4-Valise cabine avec chargeur usb. évalué à 110.00 $ item
Lot 4-Valise cabine avec chargeur usb. évalué à 110.00 $
40 $

Enchère de départ

Lot 5-Foghorn growler et carte cadeau item
Lot 5-Foghorn growler et carte cadeau
10 $

Enchère de départ

Lot 6-Passe famille Resurgo (4 personnes) item
Lot 6-Passe famille Resurgo (4 personnes)
20 $

Enchère de départ

Lot 7-Certificat-cadeau Salvatore Pizza de 20$ (Emplacement Quispamsis) item
Lot 7-Certificat-cadeau Salvatore Pizza de 20$ (Emplacement Quispamsis)
5 $

Enchère de départ

Lot 8-Suite Chipma Hill (1 nuit) Valeur de 215$ item
Lot 8-Suite Chipma Hill (1 nuit) Valeur de 215$
75 $

Enchère de départ

(expire en janvier 2026)
Lot 9-Taxi de luxe D and R - valeur de 100$ item
Lot 9-Taxi de luxe D and R - valeur de 100$
40 $

Enchère de départ

Expire en décembre 2025
Lot 10-Package d'anniversaire Premium - Valeur de 300$ item
Lot 10-Package d'anniversaire Premium - Valeur de 300$
50 $

Enchère de départ

Lot 11-Bon cadeau vu entendu et trouvé item
Lot 11-Bon cadeau vu entendu et trouvé
20 $

Enchère de départ

Pour un counseling pour les jeunes
Lot 12-Certificat cadeau LaVida Resturnant -d'une valeur de 25 $ item
Lot 12-Certificat cadeau LaVida Resturnant -d'une valeur de 25 $
10 $

Enchère de départ

Lot 13-Certificat cadeau Cape Enrage de Fundy item
Lot 13-Certificat cadeau Cape Enrage de Fundy
10 $

Enchère de départ

Cape Enrage de Fundy - Certificat cadeau (admission pour deux combos aventure) mise de départ 10.00 - Expire en août 2025
Lot 14-Certificat cadeau Cape Enrage de Fundy (pour deux) item
Lot 14-Certificat cadeau Cape Enrage de Fundy (pour deux)
10 $

Enchère de départ

Cape Enrage de Fundy - Certificat cadeau (admission pour deux combos aventure) Expiration en août 2025
Lot 15-Certificat peinture Benjamin Moore de 25 $ item
Lot 15-Certificat peinture Benjamin Moore de 25 $
10 $

Enchère de départ

Certificat peinture Benjamin Moore de 25 $ (B&N Flooring) mise de départ 10 $
Lot 16-Certificat de peinture Benjamin Moore de 25 $ item
Lot 16-Certificat de peinture Benjamin Moore de 25 $
10 $

Enchère de départ

Certificat de peinture Benjamin Moore pour 25,00 $ (B&N Flooring) - prix de départ 10 $
Lot 17-Certificat de changement d'huile Fundy Honda - Valeur de 129 $ item
Lot 17-Certificat de changement d'huile Fundy Honda - Valeur de 129 $
30 $

Enchère de départ

Lot 17 Certificat de changement d'huile Fundy Honda - Valeur de 129,00 $ - Prix de départ 30,00 $
Lot 18-Certificat de changement d'huile Fundy Honda d'une valeur de 129 $ item
Lot 18-Certificat de changement d'huile Fundy Honda d'une valeur de 129 $
30 $

Enchère de départ

Lot 19 - Camp de jour Creating Geniuses (à Moncton) item
Lot 19 - Camp de jour Creating Geniuses (à Moncton)
50 $

Enchère de départ

Camp de jour Creating Geniuses (à Moncton) - Valeur de 500 $ - Prix de départ 50,00 $
Lot 20-Certificat de centre de tennis (2 heures) item
Lot 20-Certificat de centre de tennis (2 heures)
5 $

Enchère de départ

Centre de tennis (2 heures de tennis) - prix de départ 5,00 $

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