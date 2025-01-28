Webinaire: La rainette faux-grillon, les milieux naturels et l'application des lois au Québec et au Canada - The chorus frog, natural environments and law enforcement in Quebec and Canada
General admission
free
Les dons pour le Fonds d'héritage pour l'environnement sont les bienvenus lors de l'achat de billets. Montant suggéré 5$, 20$, 100$.
You are welcome to make a donation for the Legacy Fund for the Environment when purchasing the ticket. Suggested donations $5, $20, $100.
