Webinaire : Objectifs et limites pour l'expansion urbaine à Montréal : Comment les erreurs du passé peuvent éclairer l'avenir

Nous vous invitons à faire un don (ci-dessous) du montant qui vous convient afin de soutenir la mission du Fonds d'héritage, qui vise à donner les moyens aux citoyens défenseurs de l'environnement d'agir par la voie judiciaire. Assistez au webinaire en sachant que votre participation contribuera à préserver les espaces verts de Montréal, et recevez un reçu d'impôts de Zeffy pour votre don ! Suggestions de dons : 5 $, 10 $, 20 $, 100 $.