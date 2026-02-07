Organisé par

Chœur Ad Vitam

À propos de cet événement

Week-end au Chalet Hiver 2026

Week-end (pension complète)
140 $

Tu passes le week-end entier et la nourriture est fournie.

Week-end (sans pension)
100 $

Tu passes le week-end entier, aucune nourriture, entente préalable avec l'organisation pour cette option.

Passage 1 journée
35 $

Tu passes nous voir une seule journée sans manger.

Passage 1 journée (1 repas)
50 $

Tu passes nous voir une seule journée avec un repas consommé, pas de dodo.

Passage 1 journée (2 repas)
75 $

Tu passes nous voir une seule journée avec les deux repas consommés, pas de dodo.

Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!