Week-end au Chalet Hiver 2026

Organisé par
À propos de cet événement
Tu passes le week-end entier et la nourriture est fournie.
Tu passes le week-end entier, aucune nourriture, entente préalable avec l'organisation pour cette option.
Tu passes nous voir une seule journée sans manger.
Tu passes nous voir une seule journée avec un repas consommé, pas de dodo.
Tu passes nous voir une seule journée avec les deux repas consommés, pas de dodo.
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