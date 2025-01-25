WEEK-END DE LA FEMME 10ème Éd ------ AWARDS FÉMININS 10 Édition

Thématique: Entrepreneuriat et Conciliation Travail-Famille Cette première journée débutera avec une grande conférence animée par des panélistes influents et des leaders de la communauté québécoise. Objectifs de la conférence : Explorer les défis et opportunités liés à l’entrepreneuriat, Découvrir des stratégies efficaces pour équilibrer carrière et vie familiale, Partager des témoignages inspirants et repartir avec des outils pratiques. 💡 Une occasion unique d’apprendre, de poser vos questions et de tisser des liens précieux avec des experts et des leaders dans divers secteurs. Lieu : Hotel Universel à sainte Foy. - Adresse: 2300 Ch Ste-Foy, Québec, QC G1V 1S5 ⏰ Heure : Début à 17h00 - 20h * Prévente : $25 * Porte : $ 30

Thématique: Entrepreneuriat et Conciliation Travail-Famille Cette première journée débutera avec une grande conférence animée par des panélistes influents et des leaders de la communauté québécoise. Objectifs de la conférence : Explorer les défis et opportunités liés à l’entrepreneuriat, Découvrir des stratégies efficaces pour équilibrer carrière et vie familiale, Partager des témoignages inspirants et repartir avec des outils pratiques. 💡 Une occasion unique d’apprendre, de poser vos questions et de tisser des liens précieux avec des experts et des leaders dans divers secteurs. Lieu : Hotel Universel à sainte Foy. - Adresse: 2300 Ch Ste-Foy, Québec, QC G1V 1S5 ⏰ Heure : Début à 17h00 - 20h * Prévente : $25 * Porte : $ 30

seeMoreDetailsMobile