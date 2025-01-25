WEEK-END DE LA FEMME 10ème Éd ------ AWARDS FÉMININS 10 Édition

Les Awards Féminins
📍 Lieu : COMPLEXE DESJARDINS WENDAKE . Adresse: 100 Rue Grand Chef Thonnakona, Wendake, Quebec G0A
⏰ Heure : Début à 22h00
La soirée de samedi culminera avec les Awards Féminins, un moment de prestige et de glamour pour honorer les femmes qui se distinguent dans divers domaines.
Au programme :
Un buffet délicieux (gratuit avant 21h, payant après),
Un défilé de mode mettant en lumière des stylistes talentueux,
Des performances artistiques captivantes,
Des surprises et des cadeaux pour les invitées ponctuelles.
Code vestimentaire : Élégance exigée.
* Prévente : $60
* Porte : $80
*Tables VIP. disponibles sur appel 5819992487
CONFÉRENCE: Conférence Inspirante
CA$25
Thématique: Entrepreneuriat et Conciliation Travail-Famille
Cette première journée débutera avec une grande conférence animée par des panélistes influents et des leaders de la communauté québécoise.
Objectifs de la conférence :
Explorer les défis et opportunités liés à l’entrepreneuriat,
Découvrir des stratégies efficaces pour équilibrer carrière et vie familiale,
Partager des témoignages inspirants et repartir avec des outils pratiques.
💡 Une occasion unique d’apprendre, de poser vos questions et de tisser des liens précieux avec des experts et des leaders dans divers secteurs.
Lieu : Hotel Universel à sainte Foy. - Adresse: 2300 Ch Ste-Foy, Québec, QC G1V 1S5
⏰ Heure : Début à 17h00 - 20h
* Prévente : $25
* Porte : $ 30
Dîner Cocktail & Réseautage
free
Dîner Cocktail & Réseautage
📍 Lieu : Restaurant Le Lion Blanc et Espace
📍 Adresse : 193 Rue Chabot, Québec
⏰ Heure : Début à 13h00
Le Week-end se terminera dans une ambiance conviviale avec un Dîner Cocktail & Réseautage.
Ce qui vous attend :
Un menu à la carte, où chaque invité pourra savourer des plats selon ses envies,
Une opportunité unique de rencontrer des personnalités inspirantes et d’élargir votre réseau professionnel dans un cadre chaleureux et raffiné.
✨ Une excellente façon de conclure ce Week-end mémorable !
