Week-end des Patriotes

Le prix inclus 9 transports, une guide expérimentée qui marche avec vous, trois coupons rabais de 20 $ pour votre souper à l'Érablière du Village de Compton. Une animation durant la soirée est prévue et vous serez logés dans une chambre décorée avec goût qui comprend un lit king et un lit simple pour la nuit du 16 mai. Le lendemain, trois petits déjeuners sont inclus de même que trois boîtes à lunch pour le midi. Tout au long de votre parcours vous pourriez également participer à un rallye pédestre qui vous en apprendra davantage sur notre région.