Week-end des Patriotes

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À propos de cet événement
Coaticook, QC J1A 3B2, Canada
Le prix inclus 3 transports, une guide expérimentée qui marche avec vous, un coupon rabais de 20 $ pour votre souper à l'Érablière du Village de Compton. Une animation durant la soirée est prévue et vous serez logé dans une chambre décorée avec goût pour la nuit du 16 mai. Le lendemain, votre petit déjeuner est inclus de même qu'une boîte à lunch pour le midi. Tout au long de votre parcours vous pourriez également participer à un rallye pédestre qui vous en apprendra davantage sur notre région.
Le prix inclus 6 transports, une guide expérimentée qui marche avec vous, deux coupons rabais de 20 $ pour votre souper à l'Érablière du Village de Compton. Une animation durant la soirée est prévue et vous serez logés dans une chambre décorée avec goût pour la nuit du 16 mai. Le lendemain, deux petits déjeuners sont inclus de même que deux boîtes à lunch pour le midi. Tout au long de votre parcours vous pourriez également participer à un rallye pédestre qui vous en apprendra davantage sur notre région.
Le prix inclus 9 transports, une guide expérimentée qui marche avec vous, trois coupons rabais de 20 $ pour votre souper à l'Érablière du Village de Compton. Une animation durant la soirée est prévue et vous serez logés dans une chambre décorée avec goût qui comprend un lit king et un lit simple pour la nuit du 16 mai. Le lendemain, trois petits déjeuners sont inclus de même que trois boîtes à lunch pour le midi. Tout au long de votre parcours vous pourriez également participer à un rallye pédestre qui vous en apprendra davantage sur notre région.
Le prix inclus 3 transports, une guide expérimentée qui marche avec vous, un coupon rabais de 20 $ pour votre souper à l'Érablière du Village de Compton. Une animation durant la soirée est prévue. Le lendemain, une boîte à lunch est offert pour le midi. Tout au long de votre parcours vous pourriez également participer à un rallye pédestre qui vous en apprendra davantage sur notre région.
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