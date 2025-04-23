Bienvenue à la Vente de Trésors Vintage au profit de l'Action cancer du sein du Québec!

Organisé par
Enchère de départ
Cette robe noire longue et éblouissante met en valeur l'élégance et le style du début des années 1970. Avec un corsage ajusté et une jupe évasée, la robe crée une silhouette flatteuse qui rehausse vos courbes naturelles. Les bretelles spaghetti ajoutent une touche délicate, tandis que le tissu extensible assure à la fois confort et flexibilité, facilitant son port pour toute occasion.
Cette robe se distingue par de délicats fronces au niveau des hanches et de la couture arrière, lui conférant une allure raffinée tout en offrant une grande aisance de mouvement. Cette pièce de taille petite/moyenne est parfaite pour affirmer votre style.
La robe est accompagnée d’une superbe cape noire transparente qui apporte une touche de drame et de sophistication. La cape se noue à l’avant et se ferme aux poignets grâce à des boutons-pression, vous permettant de la porter avec aisance. Ornée d’un motif géométrique saisissant dans des tons turquoise éclatant et rouille, cette cape diaphane crée un contraste captivant avec la robe noire classique, qui ne manquera pas de faire tourner les têtes partout où vous irez. Cet ensemble vintage est de seconde main et demeure en très bon état, un véritable témoignage du savoir-faire de l’époque. Ne manquez pas cette occasion d’acquérir une pièce exceptionnelle de l’histoire de la mode, alliant subtilement modernité et rétro. Parfait pour les soirées, les cocktails ou toute occasion spéciale, ce duo robe et cape deviendra sans aucun doute un trésor précieux de votre garde-robe !
Enchère de départ
Il s'agit d'un manteau sophistiqué en cachemire noir, magnifiquement « Fabriqué à la main en Italie », vers 1965. Cette pièce vintage dégage une élégance intemporelle et un savoir-faire impeccable, en faisant un ajout phare à toute garde-robe.
Ce manteau d’hiver raffiné, de taille moyenne, est doté d’épaulettes rembourrées et conçu pour mettre en valeur la silhouette tout en offrant confort, chaleur et style. Le luxueux cachemire est doux au toucher, vous assurant de rester chic et confortable.
En très bon état, le manteau a été soigneusement entretenu pour préserver sa qualité durable. Classique et polyvalent, il rehaussera facilement aussi bien les tenues décontractées que les looks formels. Ne manquez pas l’occasion de posséder cette pièce exceptionnelle de l’histoire de la mode !
Enchère de départ
Ce très élégant pull en cachemire gris de BERN CONRAD, New York, incarne tout le charme vintage et le style effortless des années 1960 et 1970. Cette pièce de taille moyenne présente un col roulé douillet et des manches raglan chics, offrant un ajustement confortable et une silhouette détendue parfaite pour superposer ou porter seule. La texture côtelée ajoute de la profondeur et de l'intérêt, en faisant un ajout polyvalent à toute garde-robe.
Fabriqué à partir de cachemire luxueux et de haute qualité, ce pull allie chaleur et sophistication, idéal pour les journées fraîches ou les sorties en soirée. Bien qu'il soit d'occasion, il est en bon état, témoignant de la qualité intemporelle des créations de Bern Conrad et du soin apporté pour préserver son attrait classique.
Ne manquez pas l'occasion d'ajouter ce classique vintage chic à votre collection. Associez-le facilement à vos jeans ou jupes préférés pour un look remarquable!
Enchère de départ
Cette superbe jupe en coton mi-longue, par Karl Lagerfeld (étiquette manquante), est un véritable trésor des années 1980. Finement taillée, elle arbore de élégants plis aux hanches et une ceinture de 5 cm de large qui forme un V flatteur au centre devant.
Ce design comprend des fentes de poches pratiques et une fermeture éclair centrée à l'arrière, offrant à la fois style et fonctionnalité. Le tissu de coton noir est orné d'un motif sophistiqué en noir sur noir et blanc cassé, créant un attrait intemporel.
En état comme neuf, cette pièce réunit l'élégance classique et le savoir-faire de qualité associés à la mode de créateur. Bien que l'étiquette soit manquante, le design parle de lui-même, en faisant un ajout fantastique à la garde-robe de tout collectionneur de vintage. Parfait pour les occasions formelles ou pour rehausser votre style quotidien, cette jupe est un témoignage de l'excellence de la mode vintage. Ne manquez pas cette opportunité d'acquérir cette pièce chic!
Enchère de départ
Ce tailleur vintage saisissant d'IB Diffusion, « Fabriqué à Hong Kong » dans les années 1990, offre un mélange parfait de coupe moderne et de style intemporel. Confectionné en coton 100 %, l'ensemble comprend une veste cintrée aux épaules rembourrées, col à revers et devant coupé/anglé distinctif, fermée par un unique bouton. Dotée de poches élégantes et d’une silhouette structurée, la veste convient aussi bien aux occasions professionnelles que décontractées.
La jupe assortie est une jupe portefeuille ajustée tombant mi-mollet, avec une ceinture élastique pour plus de confort et de facilité à porter. Le tissu texturé sur fond noir est sublimé par des motifs crème élégants, apportant un intérêt visuel distinct à l’ensemble.
En état quasi neuf, ce tailleur de taille moyenne est un indispensable polyvalent qui peut être porté de façon habillée ou décontractée, constituant un ajout parfait pour les amateurs de vintage en quête de qualité et de sophistication. Que la veste et la jupe soient portées ensemble ou séparément, cet ensemble chic est un exemple intemporel de la mode des années 1990.
Enchère de départ
Ce manteau d’hiver vintage élégant de JONES New York est une pièce intemporelle, conçue pour vous garder au chaud avec luxe tout en restant stylé. Confectionné en laine noire douce, ce manteau long jusqu’aux chevilles de taille 8 présente une silhouette épurée et une patte de boutonnage dissimulée pour un look net et sophistiqué. Le manteau est rehaussé de poignets et d’un col en fausse fourrure amovibles, apportant une touche de luxe et une grande polyvalence, quelle que soit l’occasion ou la météo. .
Conçu avec une fente au centre du dos pour faciliter les mouvements, ce modèle des années 1990 allie forme et fonctionnalité. Bien entretenu, il offre un ajustement flatteur en état quasi neuf, constituant un ajout parfait à toute garde-robe vintage. Idéal pour les journées d’hiver très froides ou les sorties élégantes en soirée, ce manteau classique en laine allie design intemporel et détails pratiques. Ne manquez pas l’occasion de posséder cette pièce sophistiquée et polyvalente !
Enchère de départ
Cette robe bisht vintage exquise, traditionnellement portée lors d’occasions spéciales, est un magnifique exemple de savoir-faire raffiné des années 1980. Fabriquée en laine légèrement blanc cassé, elle présente une luxueuse bordure dorée cousue à la main, apportant une touche d’élégance et de richesse à son design. Parfaite pour les cérémonies ou événements festifs, ce vêtement traditionnel allie héritage culturel et style sophistiqué. .
En état quasi neuf, cette pièce artisanale est une trouvaille rare, mettant en valeur des détails méticuleux et des matériaux de haute qualité. Son attrait intemporel en fait un ajout exceptionnel à toute collection de vêtements vintage ou culturels, adapté à l’exposition ou à de futures occasions spéciales. Découvrez une pièce d’histoire culturelle avec cette robe élégante, portable et soigneusement préservée.
Enchère de départ
Ce superbe manteau d’hiver vintage, signé « United Colors of Benetton, Made in Italy », est un ajout chic et chaleureux à toute garde-robe. Datant des années 1980 ou 1990, ce manteau 3/4 de taille moyenne présente un luxueux col châle en fausse fourrure violette et quatre boutons recouverts de fourrure, apportant une touche de luxe et de chaleur. Classique et élégant, il est parfait pour les froides journées d’hiver. .
D’occasion et en très bon état, cette pièce allie design intemporel et confort, ce qui en fait un choix idéal pour un usage quotidien ou pour des occasions spéciales. Sa confection de haute qualité et ses détails soignés font de ce manteau un incontournable polyvalent et intemporel de la garde-robe.
Enchère de départ
Cette cape en dentelle de Vologda vintage, exquise et entièrement faite à la main (neuve, jamais utilisée), est rehaussée de fils argentés et confectionnée selon la traditionnelle technique russe du fuseau. Elle reflète magnifiquement l’art et la précision du riche héritage de la dentelle russe. Réputée pour ses motifs complexes et son artisanat de haute qualité, la dentelle de Vologda est célébrée pour ses motifs floraux délicats, sa solidité et sa beauté intemporelle. Originaire de la province de Vologda, ce style traditionnel met en valeur le savoir-faire remarquable transmis de génération en génération, faisant de cette cape une pièce rare et précieuse du patrimoine culturel. .
Conçue comme un accessoire polyvalent et élégant, cette cape vintage était traditionnellement portée lors d’occasions spéciales, ajoutant une touche d’opulence à n’importe quelle tenue. Elle illustre à merveille l’excellence de l’artisanat textile fait main. Que ce soit pour l’exposition, un costume ou comme ajout unique à votre garde-robe vintage, cette cape en dentelle de Vologda est un symbole exceptionnel du raffinement textile et du patrimoine culturel.
Enchère de départ
Ce pull vintage en laine épaisse des années 1980 arbore une riche nuance de pourpre et un motif torsadé classique. Conçu pour allier chaleur et style, il présente des détails en mailles torsadées bien marqués sur le col roulé montant, les poignets, les manches raglan et le bas, ajoutant texture et intérêt visuel. .
D’occasion et en excellent état, ce pull de taille moyenne promet un ajustement confortable et un charme intemporel. Sa construction en laine lourde le rend parfait pour les journées froides, tandis que les détails torsadés raffinés témoignent d’un savoir-faire traditionnel. Une pièce polyvalente, idéale aussi bien pour des looks d’hiver décontractés que superposés.
Enchère de départ
Adoptez le chic rétro avec ce pull vintage unique en laine, véritable capsule temporelle des années 1980. Ce modèle de taille moyenne présente un décolleté rond flatteur et des manches raglan accrocheuses. Les manches arborent un motif zigzag géométrique audacieux en brun riche, crème douce et noir profond, offrant un contraste saisissant avec le fond noir uni. Ce pull d’occasion est en excellent état, prêt à apporter une touche d’élégance vintage à votre garde-robe. Parfait pour celles et ceux qui apprécient les pièces singulières et de grande qualité d’une époque révolue.
Enchère de départ
Affichez une élégance intemporelle avec cette jupe crayon gris charbon parfaitement coupée de JONES NEW YORK Essentials. Confectionnée en laine vierge pure (Woolmark), cette jupe vintage taille 8 allie sophistication et confort. Sa silhouette épurée est rehaussée d’une fente discrète au dos, offrant plus d’aisance, tandis que quatre pinces soigneusement placées à la taille créent une coupe flatteuse (sans ceinture). Le tissu en laine fine et douce tombe avec fluidité, en faisant un choix idéal aussi bien pour un environnement professionnel que pour une soirée chic. Un classique indémodable, essentiel pour une garde-robe polyvalente.
Enchère de départ
Ajoutez une touche bohème à votre garde-robe avec cette jupe maxi vintage de la collection Liz Claiborne. Confectionnée dans un luxueux mélange de 80 % rayonne et 20 % laine, cette jupe taille 8 présente un élégant imprimé paisley dans des tons harmonieux de vert olive et de brun. Un liseré noir souligne le bas de la jupe, apportant une subtile note de contraste. Entièrement doublée, elle tombe avec fluidité et son pan frontal croisé ajoute profondeur et dimension (sans ceinture à la taille). Une pièce idéale pour adopter une allure libre, artistique et raffinée.
Enchère de départ
Apportez une touche de romance gothique à votre style avec cette jupe unique en velours écrasé violet. Le tissu doux et soyeux tombe élégamment jusqu’à une longueur cheville irrégulière, soulignée par un ourlet volanté plein de charme. À noter : l’élastique de la ceinture nécessite une petite réparation afin de rendre la jupe parfaitement portable. Le tissu semble être du rayonne, et la taille est estimée petit/moyen. Une occasion idéale pour une personne créative de redonner vie à une véritable pièce vintage unique en son genre !
Enchère de départ
Adoptez un style sans effort avec cette jupe ample en tricot de coton noir signée I.B. DIFFUSION. Confectionnée en 100 % coton naturel, cette jupe taille S offre confort et polyvalence. Sa longueur mi-mollet en fait une pièce parfaite à porter toute l’année, aussi bien habillée que décontractée. La ceinture extensible ajoute une touche de confort tout en mettant la silhouette en valeur. Un indispensable intemporel pour composer une variété de looks chics et décontractés.
Enchère de départ
Apportez une touche rétro à votre style avec cette jupe portefeuille en velours côtelé gris signée JUNIOR FLAIR. Ce bijou vintage est confectionné dans un doux velours côtelé de coton subtilement texturé qui tombe élégamment à mi-mollet. Quatre pinces à la taille créent une silhouette flatteuse, tandis que sept charmants boutons nacrés violets descendent le long du côté gauche, ajoutant une touche de couleur unique. Taille estimée : petit. Une pièce classique au fort potentiel pour enrichir toute collection vintage.
Enchère de départ
Adoptez un chic confortable avec ce pull vintage en laine côtelée violet profond. Sa couleur riche et saturée apporte une touche de sophistication à votre garde-robe d’automne et d’hiver. Les manches raglan classiques assurent une coupe décontractée et agréable, tandis que la texture côtelée apporte profondeur et intérêt visuel. Les poignets ajustés et l’encolure ovale simple confèrent une silhouette intemporelle et polyvalente. Taille approximative : medium.
Enchère de départ
Transportez-vous dans un jardin ensoleillé avec cette veste vintage en coton-piqué imprimée de fleurs. Le fond blanc éclatant sert de toile parfaite à un bouquet vibrant de fleurs framboise et jaune-orange, ponctué de délicates vignes feuillues vert pâle. Le design unique en trois parties comprend : un haut à empiècement avec deux poches pratiques et un col de chemise classique, une section centrale côtelée pour plus de texture, et une section inférieure légèrement évasée qui flatte les hanches. Les manches longues avec revers et les cinq boutons blancs complètent l’ensemble. Pas d’étiquettes, mais taille approximative estimée : medium. Cette veste dégage tout le charme du vintage.
Enchère de départ
Libérez votre côté bohémien avec cette robe sans bretelles polyvalente, qui peut également se porter comme une jupe. Confectionnée dans un mélange confortable de poly/rayon/nylon/spandex, cette pièce présente un motif captivant de brins d’herbe bleu marine et une subtile broderie irisée. Le haut élastiqué sans bretelles offre flexibilité et confort, tandis que les sections de tissu rassemblées et pointues créent un effet fluide et aérien. Portez-la comme robe pour une ambiance estivale insouciante ou comme jupe pour un look structuré et superposé. Taille approximative : medium.
Enchère de départ
Retournez dans le temps avec ce peignoir vintage beige en velours côtelé jusqu’aux chevilles. Confectionné dans un doux coton fin, il dégage une élégance confortable. Arborant un style occidental, il est orné de boutons nacrés brillants sur le devant, les poignets et les poches. Le design comprend un empiècement supérieur, des côtes verticales espacées sur toute la longueur et une taille ajustée qui s’évase doucement vers l’ourlet. Veuillez noter : certains boutons ne se ferment pas. Taille approximative : petit/moyen.
Enchère de départ
Adoptez le charme du jean vintage avec cette robe maxi bleu de la marque Cambridge Country Store Dry Goods Co.. Confectionnée en coton jean confortable et durable, cette robe longue possède un style intemporel. Les boutons-pression sur le devant, les poignets en V et les poches ajoutent une touche pratique et esthétique. Le design comprend un empiècement supérieur, une taille cintrée et des côtes verticales sur toute la longueur, permettant au bas de s’évaser gracieusement. Taille approximative : petit/moyen
Enchère de départ
Ce gilet cardigan en crochet à manches courtes présente un travail de crochet blanc fin qui crée une belle texture. L'encolure légèrement ouverte et les bords échancrés en bas et aux manches ajoutent une touche artisanale raffinée. Sept boutons recouverts de crochet complètent le modèle. Ce pull offre un style intemporel et polyvalent. Taille approximative : moyen.
Enchère de départ
Ce haut tricoté vintage présente un motif de rayures verticales alternant rose vif et beige, créant un effet visuel marqué. Les manches courtes légèrement évasées ajoutent une subtile variation, tandis que la coupe s'amincit à la taille et s'évase légèrement en bas pour une silhouette flatteuse. Un col ovale tricoté rose complète le modèle. Taille : petit.
Enchère de départ
Adoptez des vibes estivales avec ce haut long en tricot de coton ONEILL. La combinaison de couleurs classique bleue et blanc cassé évoque un style nautique, et le tricot de coton doux assure un confort toute la journée. L'encolure découpée unique et le dos en T ajoutent une touche de sensualité ludique. Taille approximative : moyen.
Enchère de départ
Haut sans manches doux vintage avec col légèrement montant, bleu marine très foncé. Tissage luxueux et ondulant sur toute la longueur, alternant zones unies et ajourées – probablement en coton très fin. Taille approximative : moyen. Pièce vintage de haute qualité au style unique.
Enchère de départ
Adoptez un style ludique avec cette chemise unique à motifs noir/gris-beige. Dotée d’un pan arrière plus long, d’une coupe ample confortable et de manches 3/4 pratiques, cette pièce allie esthétique intemporelle et détails contemporains. Une poche discrète ajoute une touche de praticité. Taille approximative : moyen. Très probablement en coton.
Enchère de départ
Adoptez un style original avec cette chemise à rayures OLD NAVY à manches longues, dotée d’une poche boutonnée. Fabriquée en coton fin avec des rayures bleues/rose/blanches (de largeurs variées). Un tissu à motif maille fine borde le col et les poignets. Taille approximative : moyen.
Enchère de départ
Affirmez votre style avec le motif accrocheur qui rehausse cette chemise légère à manches longues en coton. Le design horizontal noir et blanc unique présente un arrangement captivant de losanges et de formes en V alternées. Avec une patte de boutonnage, un col rond et des poignets boutonnés, cette chemise confère un mélange distinctif de confort et de style. Parfait pour ajouter une touche de personnalité à votre look quotidien. Taille approximative : petit.
Enchère de départ
Chemise à rayures longues uniques avec col traditionnel et pli central au dos. Les sections de rayures verticales alternent des larges bandes gris unies avec du rose ou du bleu fin. Boutons blancs. Taille approximative : petit/moyen.
Enchère de départ
Partez à l'aventure avec ces bottes de randonnée COUGAR. Fabriquées en cuir brun durable, ces bottes allient style et performance. La semelle épaisse offre une excellente adhérence sur des terrains variés tandis que la languette en tissu noir et la fermeture à lacets assurent un ajustement sûr et confortable. Très bon état. Taille 8.5M
Enchère de départ
Enveloppez-vous dans un style sans effort avec cette écharpe/foulard gris en polyester côtelé. Le tissu doux et texturé ainsi que le ton gris polyvalent en font un complément parfait à n'importe quelle tenue. Grande et luxueuse, avec des dimensions de 29" x 39", cet accessoire comme neuf (vers 2017) offre d'innombrables possibilités de style. Un incontournable pour toute garde-robe.
Enchère de départ
Rehaussez votre style avec cette écharpe tissée multicolore qui attire l'œil. Le tissu doux et brossé et les couleurs vibrantes créent un accessoire visuellement époustouflant qui ne manquera pas de faire tourner les têtes. Trouvaille unique, cette écharpe de 10" x 72" (vers 2010) est en excellent état. Ajoutez une touche de flair artistique à votre garde-robe.
Enchère de départ
Ajoutez une touche de drame et de texture à votre garde-robe avec cette captivante écharpe violette à volants. La couleur pourpre profonde dégage de la sophistication, tandis que le tissu finement tissé tombe magnifiquement, créant un accessoire polyvalent. Portez-la ouverte pour un look fluide et romantique ou pliez-la sur la longueur pour maximiser l'impact de ses volants volumineux. Cette écharpe (vers 2007) est en excellent état, comme neuve, et mesure 15" x 100". Son toucher et son apparence suggèrent qu'elle pourrait contenir de la laine ou une fibre fine similaire ; cependant, il n'y a pas d'étiquette.
Enchère de départ
Redécouvrez le charme vintage avec ce confortable pull à col roulé côtelé des années 1980. Fabriqué en laine gris foncé fortement côtelée, ce pull offre une chaleur exceptionnelle et un style intemporel. Les manches raglan flatteuses et le généreux col roulé (parfait pour être roulé) complètent le look classique. Pièce d'occasion des années 80, ce pull est en bon état et disponible ; ajoutez une touche de confort rétro à votre garde-robe.
Enchère de départ
Appel à toutes les amoureuses du vintage et les passionnées de mode boho ! Voici une véritable pièce d'histoire de New York : un sac en cuir noir acheté en plein cœur de Greenwich Village en 1972. Imaginez-vous déambulant dans les rues artistiques du Village avec ce sac super cool sur l'épaule. .
Fabriqué à la main en cuir noir souple, il incarne le style bohémien et libre de l'époque. Sa forme souple lui confère une allure détendue et chic, et la longue bandoulière permet un port confortable. Doublé en satin et doté d’une fermeture zippée sécurisée, il protège vos effets personnels pendant vos explorations. .
Une trouvaille vintage authentique, pleine de charme et de caractère. Parfait pour ajouter une touche de style rétro à n'importe quelle tenue, il ne manquera pas de susciter la conversation. Ne ratez pas l'occasion de posséder un morceau de l'histoire bohémienne de New York !
Enchère de départ
Adoptez le rétro chic avec ce magnifique sac hobo violet en daim ! Évoquant une esthétique vintage avec sa silhouette décontractée et sa couleur riche, ce sac allie parfaitement style et praticité. .
Le corps luxueux en daim pourpre lui confère une texture douce et une allure sophistiquée. La bandoulière en cuir marron complète parfaitement le daim, ajoutant une touche d'élégance naturelle. L'intérieur spacieux le rend idéal pour transporter tous vos essentiels, tandis que la bandoulière confortable permet un port aisé toute la journée. .
Que vous recherchiez une ambiance années 70 ou simplement un sac unique pour le quotidien, ce hobo est sûr de devenir un favori. Son design intemporel et ses matériaux de qualité en font un accessoire élégant et durable pour les années à venir.
Enchère de départ
Ajoutez une touche de charme vintage à votre garde-robe avec ce sac hobo unique en velours matelassé ! Ce sac présente un velours somptueux dans une nuance brune chaude agrémentée d'un motif subtil dans des tons de rouge et de brun. La texture matelassée ajoute de l'intérêt visuel et un attrait tactile, rappelant les styles vintage classiques. .
La forme hobo crée une silhouette décontractée et souple à la fois élégante et pratique pour un usage quotidien. La bandoulière confortable se fixe au sac avec un détail en tissu enveloppé, complétant son look d'inspiration rétro. La fermeture zippée garde vos effets personnels en sécurité et comporte un compartiment intérieur supplémentaire. .
Ce sac est parfait pour ajouter une touche bohème ou éclectique à n'importe quelle tenue. Que vous parcouriez des boutiques vintage ou que vous partiez prendre un café, ce sac accrocheur est sûr de faire tourner les têtes et de susciter la conversation.
Enchère de départ
Plongez dans l'élégance rétro avec ces magnifiques sandales vintage AMALFI by RANGONI du début à la mi-1970 ! Ces élégantes slingbacks italiennes hautement recherchées sont magnifiquement confectionnées en luxueux daim noir et présentent un design classique à bout ouvert. .
La silhouette flatteuse et le confortable talon bloc font de ces sandales le choix parfait pour s'habiller avec élégance en toute occasion. La bride arrière ajustable assure un ajustement sûr et personnalisable. Ces sandales sont accompagnées de leur boîte d'origine, ajoutant à leur attrait vintage. (La boîte est en bon état). .
Une véritable trouvaille vintage, ces sandales Amalfi sont un incontournable pour les collectionneurs et pour toutes celles qui apprécient le style intemporel. Ajoutez une touche de glamour des années 70 à votre garde-robe avec ces chaussures magnifiques ! (Taille femme 7.5)
Enchère de départ
Ajoutez une touche de sophistication vintage à votre collection de chaussures avec ces jolies sandales AMALFI by RANGONI du début à la mi-1970 ! Ces élégantes et très recherchées slingbacks italiennes sont soigneusement confectionnées en doux daim mauve pâle et arborent un élégant design à bout ouvert, orné d'un délicat détail de lacets. .
Le confortable talon bloc et la silhouette flatteuse les rendent parfaites pour une variété d'occasions, des sorties en journée aux événements du soir. La bride arrière réglable assure un ajustement sûr et confortable. Ces sandales sont accompagnées de leur boîte d'origine, ajoutant à leur valeur et à leur authenticité. (La boîte est en bon état). .
Un véritable joyau vintage, ces sandales Amalfi sont un incontournable pour les collectionneurs et pour toutes celles qui apprécient le style italien classique. Replongez dans le temps et rehaussez votre look avec ces beautés intemporelles ! (Taille femme 7.5)
Enchère de départ
Ajoutez une touche d'individualité à n'importe quelle tenue avec ces sandales en cuir marron vintage du début des années 1990 ! Ces sandales ont un bout rond classique, un dos ouvert et une bride de cheville sécurisée pour le confort et le style. Fabriquées en cuir marron de qualité, elles présentent une garniture distinctement cousue à la main qui ajoute à leur attrait artisanal unique. Veuillez noter qu'un petit élément de la garniture doit être réattaché, comme indiqué sur les photos. (Taille femme 7.5)
