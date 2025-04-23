Bienvenue à la Vente de Trésors Vintage au profit de l'Action cancer du sein du Québec!

Cette robe noire longue et éblouissante met en valeur l'élégance et le style du début des années 1970. Avec un corsage ajusté et une jupe évasée, la robe crée une silhouette flatteuse qui rehausse vos courbes naturelles. Les bretelles spaghetti ajoutent une touche délicate, tandis que le tissu extensible assure à la fois confort et flexibilité, facilitant son port pour toute occasion.





Cette robe se distingue par de délicats fronces au niveau des hanches et de la couture arrière, lui conférant une allure raffinée tout en offrant une grande aisance de mouvement. Cette pièce de taille petite/moyenne est parfaite pour affirmer votre style.





La robe est accompagnée d’une superbe cape noire transparente qui apporte une touche de drame et de sophistication. La cape se noue à l’avant et se ferme aux poignets grâce à des boutons-pression, vous permettant de la porter avec aisance. Ornée d’un motif géométrique saisissant dans des tons turquoise éclatant et rouille, cette cape diaphane crée un contraste captivant avec la robe noire classique, qui ne manquera pas de faire tourner les têtes partout où vous irez. Cet ensemble vintage est de seconde main et demeure en très bon état, un véritable témoignage du savoir-faire de l’époque. Ne manquez pas cette occasion d’acquérir une pièce exceptionnelle de l’histoire de la mode, alliant subtilement modernité et rétro. Parfait pour les soirées, les cocktails ou toute occasion spéciale, ce duo robe et cape deviendra sans aucun doute un trésor précieux de votre garde-robe !