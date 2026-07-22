a group of people holding up pink signs
Interior Women's Centre Society

Organisé par

Interior Women's Centre Society

À propos de cet événement

Conférence des femmes de l'Ouest canadien

1055 University Dr

Kamloops, BC V2C 0C8, Canada

Admission Générale
475 $
Disponible jusqu'au 1 août

Ce billet inclut un pass d'accès de 3 jours, un sac de goodies et une admission au mélange de réseautage.


Les billets pour le Dine Around Kamloops & le Women's Voice & Vision Awards Dinner peuvent être achetés séparément.

Admission VIP
730 $
Disponible jusqu'au 1 août

Ce billet inclut :

pass d'accès de 3 jours pour la conférence

Sac de goodies

1 admission pour les (3) Séminaires Exécutifs

1 admission au mélange de réseautage exécutif
1 admission au Dîner Dine Around Kamloops

1 admission au Women's Voice & Vision Awards Dinner

Admission Étudiante
275 $
Disponible jusqu'au 1 août

Le billet inclut un pass d'accès de 3 jours.

Une preuve d'identité étudiante est requise pour l'achat. Veuillez appeler notre bureau pour acheter.

Pass de Jour de Conférence 15 Octobre
210 $

Accès d'une journée à la conférence

Pass de Jour de Conférence 16 Octobre
210 $

Accès d'une journée à la conférence

Dîner des Prix Voix & Vision des Femmes
230 $

Le billet comprend 1 admission à l'événement, profitez du dîner, écoutez les invités et célébrez les réalisations des femmes de la communauté. Vous quitterez cet événement en vous sentant inspiré, autonome et avec un sentiment d'excitation pour ce qui va venir après cette conférence.

Dîner autour de Kamloops
75 $

Choisissez l'un des trois lieux de dîner pour goûter à Kamloops, tout en continuant le dialogue avec les conférenciers principaux.

Options :
Match Eatery
Sky Lounge
Embers Brewery

Mingle de Réseautage Exécutif
50 $

Le billet donne accès pour (1) au Mingle de Réseautage Exécutif et comprend des hors-d'œuvre et 1 billet pour une boisson.


Rencontrez et mingler avec des dirigeants, des chercheurs et des fonctionnaires gouvernementaux de tout le Canada.

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