Conférence des femmes de l'Ouest canadien

À propos de cet événement
Ce billet inclut un pass d'accès de 3 jours, un sac de goodies et une admission au mélange de réseautage.
Les billets pour le Dine Around Kamloops & le Women's Voice & Vision Awards Dinner peuvent être achetés séparément.
Ce billet inclut :
pass d'accès de 3 jours pour la conférence
Sac de goodies
1 admission pour les (3) Séminaires Exécutifs
1 admission au mélange de réseautage exécutif
1 admission au Dîner Dine Around Kamloops
1 admission au Women's Voice & Vision Awards Dinner
Le billet inclut un pass d'accès de 3 jours.
Une preuve d'identité étudiante est requise pour l'achat. Veuillez appeler notre bureau pour acheter.
Accès d'une journée à la conférence
Accès d'une journée à la conférence
Le billet comprend 1 admission à l'événement, profitez du dîner, écoutez les invités et célébrez les réalisations des femmes de la communauté. Vous quitterez cet événement en vous sentant inspiré, autonome et avec un sentiment d'excitation pour ce qui va venir après cette conférence.
Choisissez l'un des trois lieux de dîner pour goûter à Kamloops, tout en continuant le dialogue avec les conférenciers principaux.
Options :
Match Eatery
Sky Lounge
Embers Brewery
Le billet donne accès pour (1) au Mingle de Réseautage Exécutif et comprend des hors-d'œuvre et 1 billet pour une boisson.
Rencontrez et mingler avec des dirigeants, des chercheurs et des fonctionnaires gouvernementaux de tout le Canada.
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