Organisé par

Westmount Rugby Club / Club de rugby de Westmount

À propos de cet événement

Nuit de casino du Westmount Rugby Club, en heureuse association avec l'école Selwyn House

Selwyn House School

95 Chem. de la Côte-Saint-Antoine, Westmount, QC H3Y 2H8

Admission générale
100,50 $

10,000 jetons et votre place à une table de tournoi.

Membres du club (membres actifs / sociaux)
76 $

10,000 jetons et une place à l'une des tables de tournoi

Supporter non joueur
20 $

Ne joue pas au poker, vient juste pour les grignotages, les boissons et l'ambiance rugby/casino.

Parrainez une table
1 005 $

Parrainez une table. Nom de l'entreprise ou du groupe affiché sur la table. Invitez vos collègues et/ou amis à une partie professionnelle dans un cadre spécial

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