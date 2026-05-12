Nuit de casino du Westmount Rugby Club, en heureuse association avec l'école Selwyn House

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À propos de cet événement
95 Chem. de la Côte-Saint-Antoine, Westmount, QC H3Y 2H8
10,000 jetons et votre place à une table de tournoi.
10,000 jetons et une place à l'une des tables de tournoi
Ne joue pas au poker, vient juste pour les grignotages, les boissons et l'ambiance rugby/casino.
Parrainez une table. Nom de l'entreprise ou du groupe affiché sur la table. Invitez vos collègues et/ou amis à une partie professionnelle dans un cadre spécial
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