<p>WH Croxford Grad Banquet 2026 Silent Auction</p>

WH Croxford Grad Banquet 2026

WH Croxford Grad Banquet 2026 Silent Auction

Couvre-lit taille Queen item
Couvre-lit taille Queen
100 $

Enchère de départ

Beau couvre-lit fait à la main, taille Queen, verso bleu marine. Valeur de 900€

Don de Sherie Fleming

Forfait golf
85 $

Enchère de départ

4 green fees 18 trous + 2 voiturettes à moteur

Valeur de 280€

Don de: Collicutt Siding Golf Course, Crossfield

Adhésion Black Card d'1 an
75 $

Enchère de départ

valeur de 430€

Don de Planet Fitness

Cookies pour un an
75 $

Enchère de départ

18,99€ le pack de 4/semaine pendant un an !!

Valeur de 900€

Don de Crumbl Cookie Airdrie

Kit de blanchiment dentaire à domicile
80 $

Enchère de départ

Valeur de 375€

Don de: Bell Dental Group

Billets de hockey Flames
135 $

Enchère de départ

2 billets contre les ouragans section 227 rangée 2 sièges 19 et 20

Valeur 450 $

Don de: Keller Equipment Supply Ltd

Passage de lavage GC
75 $

Enchère de départ

250 $ de passage de lavage GC

Don de: Great White Car Wash Airdrie

Pain pour un an
85 $

Enchère de départ

1 pain de n'importe quel type par semaine pendant 1 an.

Valeur 350 $

Don de: Cobs Bread Airdrie

GC#1
75 $

Enchère de départ

250 $ de GC, sans valeur en espèces

Don de: Airdrie Windshield and Glass

GC#2
75 $

Enchère de départ

250 $ de GC, sans valeur en espèces

Don de: Airdrie Windshield and Glass

Forfait Anniversaire GC
85 $

Enchère de départ

Valeur de 300 $

Donné par Elements Dance Co

Forfait Spa GC
90 $

Enchère de départ

5 séances de spa

Valeur de 300 $

Donné par Bronze Baxx Luxury Tanning Studio

Maillot équipe Canada 2022 IIHF taille M
45 $

Enchère de départ

Maillot autographié authentique de l'équipe Canada 2022

Valeur de 200 $

Donné par Hockey Canada

Life Coaching Sessions
50 $

Enchère de départ

This gift certificate entitles the recipient to two one-hour coaching sessions and a complimentary 30-minute Discovery Session.

During the Discovery Session, we'll explore what coaching can offer and identify the areas of life you'd most like to focus on.

Value $260

Donated by:Compassionate Compassion Coaching

Forfait Anniversaire
50 $

Enchère de départ

Tableau de croissance Minecraft personnalisé de 7 pieds, Carte cadeau Arcade de 80 $, Gâteau de crème glacée de 8 pouces

Valeur de 280 $

Donné par Ceven Footer Custom Growth Boards, Apple Creek Arcade, Dairy Queen

Golf Package
50 $

Enchère de départ

2-18 hole rounds with power cart included. Value $200

Donated by:Athabasca Golf and Country Club

Gaming Station item
Gaming Station
50 $

Enchère de départ

Gaming console with controllers

Value $348

Donated by:Susan Lamb

Spin/Fitness Class Gift Certificate
55 $

Enchère de départ

10 Class Pass

Value $220

Donated by: Warehouse Spin and Fitness

Tattoo Gift Box
40 $

Enchère de départ

Gift Card for 1 hr Tattoo session

Value $190

Donated by: Human Kanvas

Travel Pkg
60 $

Enchère de départ

Carry On Luggage Set 3 Piece,

20" Expandable Luggage, Expandable Underseat Tote Bag, & grab bag.

Comes with XL towel, toiletries bag & Higher Frequency Travel $50 gift voucher.

Value $200

Donated by: Higher Frequency Travel, Samantha Barnaschone

Women’s Gift Basket
60 $

Enchère de départ

Redken Hair product/GC, $50 State&MainGC, $100 Massage GC

Value $ 250

Donated by:Maxine Hair Studio, State&Main, Reuan Namthip Massage and Spa

Beauty Gift Basket
30 $

Enchère de départ

Gift certificate with a basket of beauty products.

Eleven (product brand) shampoo/ conditioner & hand /body cream.

Cuticle oil pen, socks, microfibre hair towel + $90 GC for a cut

Value $200

Donated by: Color Outside the Lines Hair

Hair Product Gift Basket
60 $

Enchère de départ

$150 GC + Hair Products

Value $250

Donated by: Serendipity Spa

Massage Gift Certificate
35 $

Enchère de départ

$100 Massage GC with 750ml White Wine *Must be 18 to bid

Value $120

Donated by: Reuan Namthip Massage and Spa, Anonymous Wine donor

Oscar Nails Gift Certificate
25 $

Enchère de départ

$100 GC

Donated by: Oscar Nails and Spa

Flying Puck Gift Certificates
25 $

Enchère de départ

2-$50 Gift Certificates

Value $100

Donated by: The Flying Puck/Smitty’s

Ribeye Butcher Gift Card
20 $

Enchère de départ

$50 GC

Donated by: Ribeye Butcher Shop

OJ's/Mr Mikes Gift Card pkg
30 $

Enchère de départ

$100 Original Joe’s GC 4-$25 Mr Mikes GC

Value $200

Donated by:Orginal Joe‘S and Mr. Mikes Airdrie

Golf Pkg
50 $

Enchère de départ

2-18 hole Green Fee Passes with Power Carts

Value $210

Donated by:Woodside Golf Course Airdrie

