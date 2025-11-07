<p>WH Croxford Grad Banquet 2026 Silent Auction</p>

Organisé par
Enchère de départ
Beau couvre-lit fait à la main, taille Queen, verso bleu marine. Valeur de 900€
Don de Sherie Fleming
Enchère de départ
4 green fees 18 trous + 2 voiturettes à moteur
Valeur de 280€
Don de: Collicutt Siding Golf Course, Crossfield
Enchère de départ
valeur de 430€
Don de Planet Fitness
Enchère de départ
18,99€ le pack de 4/semaine pendant un an !!
Valeur de 900€
Don de Crumbl Cookie Airdrie
Enchère de départ
Valeur de 375€
Don de: Bell Dental Group
Enchère de départ
2 billets contre les ouragans section 227 rangée 2 sièges 19 et 20
Valeur 450 $
Don de: Keller Equipment Supply Ltd
Enchère de départ
250 $ de passage de lavage GC
Don de: Great White Car Wash Airdrie
Enchère de départ
1 pain de n'importe quel type par semaine pendant 1 an.
Valeur 350 $
Don de: Cobs Bread Airdrie
Enchère de départ
250 $ de GC, sans valeur en espèces
Don de: Airdrie Windshield and Glass
Enchère de départ
250 $ de GC, sans valeur en espèces
Don de: Airdrie Windshield and Glass
Enchère de départ
Valeur de 300 $
Donné par Elements Dance Co
Enchère de départ
5 séances de spa
Valeur de 300 $
Donné par Bronze Baxx Luxury Tanning Studio
Enchère de départ
Maillot autographié authentique de l'équipe Canada 2022
Valeur de 200 $
Donné par Hockey Canada
Enchère de départ
This gift certificate entitles the recipient to two one-hour coaching sessions and a complimentary 30-minute Discovery Session.
During the Discovery Session, we'll explore what coaching can offer and identify the areas of life you'd most like to focus on.
Value $260
Donated by:Compassionate Compassion Coaching
Enchère de départ
Tableau de croissance Minecraft personnalisé de 7 pieds, Carte cadeau Arcade de 80 $, Gâteau de crème glacée de 8 pouces
Valeur de 280 $
Donné par Ceven Footer Custom Growth Boards, Apple Creek Arcade, Dairy Queen
Enchère de départ
2-18 hole rounds with power cart included. Value $200
Donated by:Athabasca Golf and Country Club
Enchère de départ
Gaming console with controllers
Value $348
Donated by:Susan Lamb
Enchère de départ
10 Class Pass
Value $220
Donated by: Warehouse Spin and Fitness
Enchère de départ
Gift Card for 1 hr Tattoo session
Value $190
Donated by: Human Kanvas
Enchère de départ
Carry On Luggage Set 3 Piece,
20" Expandable Luggage, Expandable Underseat Tote Bag, & grab bag.
Comes with XL towel, toiletries bag & Higher Frequency Travel $50 gift voucher.
Value $200
Donated by: Higher Frequency Travel, Samantha Barnaschone
Enchère de départ
Redken Hair product/GC, $50 State&MainGC, $100 Massage GC
Value $ 250
Donated by:Maxine Hair Studio, State&Main, Reuan Namthip Massage and Spa
Enchère de départ
Gift certificate with a basket of beauty products.
Eleven (product brand) shampoo/ conditioner & hand /body cream.
Cuticle oil pen, socks, microfibre hair towel + $90 GC for a cut
Value $200
Donated by: Color Outside the Lines Hair
Enchère de départ
$150 GC + Hair Products
Value $250
Donated by: Serendipity Spa
Enchère de départ
$100 Massage GC with 750ml White Wine *Must be 18 to bid
Value $120
Donated by: Reuan Namthip Massage and Spa, Anonymous Wine donor
Enchère de départ
$100 GC
Donated by: Oscar Nails and Spa
Enchère de départ
2-$50 Gift Certificates
Value $100
Donated by: The Flying Puck/Smitty’s
Enchère de départ
$50 GC
Donated by: Ribeye Butcher Shop
Enchère de départ
$100 Original Joe’s GC 4-$25 Mr Mikes GC
Value $200
Donated by:Orginal Joe‘S and Mr. Mikes Airdrie
Enchère de départ
2-18 hole Green Fee Passes with Power Carts
Value $210
Donated by:Woodside Golf Course Airdrie
