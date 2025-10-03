Organisé par

Un et un font mille

À propos de cet événement

La rencontre des professionnel.le.s engagé.e.s

273 Rue Bernard O

Montréal, QC H2V 1T5, Canada

Don de 10$
10 $

Tous les fonds soutiennent Vivre la mort , un projet qui ouvre de nouvelles voies pour accompagner le deuil et transformer la façon dont les communautés vivent la mort. Le montant est déductible d'impôt et vous recevrez un reçu de charité.

Don de 25$
25 $

Tous les fonds soutiennent Vivre la mort , un projet qui ouvre de nouvelles voies pour accompagner le deuil et transformer la façon dont les communautés vivent la mort. Le montant est déductible d'impôt et vous recevrez un reçu de charité.

Don de 50$
50 $

Tous les fonds soutiennent Vivre la mort , un projet qui ouvre de nouvelles voies pour accompagner le deuil et transformer la façon dont les communautés vivent la mort. Le montant est déductible d'impôt et vous recevrez un reçu de charité.

Don de 80$
80 $

Tous les fonds soutiennent Vivre la mort , un projet qui ouvre de nouvelles voies pour accompagner le deuil et transformer la façon dont les communautés vivent la mort. Le montant est déductible d'impôt et vous recevrez un reçu de charité.

Don de 100$
100 $

Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!