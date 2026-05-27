Cocktail estival de WIA Canada – Édition Montréal

À propos de cet événement
Description :
Accès exclusif en prévente pour les membres de l’AIA.
✔ Tarif exclusif à prix réduit
✔ Accès prioritaire aux inscriptions
✔ Places limitées disponibles
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✔ Tarif exclusif à prix réduit
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Vous n’êtes pas encore membre? Devenez membre de WIA Canada pour profiter de tarifs exclusifs pour les événements, d’occasions de réseautage, de programmes de mentorat et bien plus encore.
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7 restants
✔ 8 billets pour le Cocktail estival WIA 2026
✔ 8 billets pour le programme virtuel de mentorat éclair de WIA
✔ Reconnaissance sur les réseaux sociaux de WIA (LinkedIn, infolettre, site web et Instagram)
✔ Présentation du logo sur les centres de table lors du Cocktail estival
✔ Remerciements sur la signalisation d’accueil des événements
✔ Placement de bannière lors de l’événement virtuel
✔ Placement de bannière physique lors du Cocktail estival
✔ 2 invitations en personne au Breakfast with the WIA Board (AGA)
✔ 4 billets pour le Cocktail estival WIA 2026
✔ 4 billets pour le programme virtuel de mentorat éclair de WIA
✔ Reconnaissance sur les réseaux sociaux de WIA (LinkedIn, infolettre, site web et Instagram)
✔ Présentation du logo sur les centres de table lors du Cocktail estival
✔ Remerciements sur la signalisation d’accueil des événements
✔ Participation virtuelle au Breakfast with the WIA Board (AGA)
✔ 2 billets pour le Cocktail estival WIA 2026
✔ 2 billets pour le programme virtuel de mentorat éclair de WIA
✔ Reconnaissance sur les réseaux sociaux de WIA (LinkedIn, infolettre, site web et Instagram)
✔ Présentation du logo sur les centres de table lors du Cocktail estival
✔ Participation virtuelle au Breakfast with the WIA Board (AGA)
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