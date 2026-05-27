Cocktail estival de WIA Canada – Édition Montréal

✔ 8 billets pour le Cocktail estival WIA 2026

✔ 8 billets pour le programme virtuel de mentorat éclair de WIA

✔ Reconnaissance sur les réseaux sociaux de WIA (LinkedIn, infolettre, site web et Instagram)

✔ Présentation du logo sur les centres de table lors du Cocktail estival

✔ Remerciements sur la signalisation d’accueil des événements

✔ Placement de bannière lors de l’événement virtuel

✔ Placement de bannière physique lors du Cocktail estival

✔ 2 invitations en personne au Breakfast with the WIA Board (AGA)