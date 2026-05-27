Women in Aerospace Canada

Organisé par

Women in Aerospace Canada

À propos de cet événement

Cocktail estival de WIA Canada – Édition Montréal

100 Rue Peel

Montréal, QC H3C, Canada

Admission des membres de l’WIA – Tarif prévente
35 $
  • Le prix du billet inclut la TPS + TVQ
  • La prévente se termine le 30 mai

Description :
Accès exclusif en prévente pour les membres de l’AIA.

✔ Tarif exclusif à prix réduit
✔ Accès prioritaire aux inscriptions
✔ Places limitées disponibles

Admission des membres de l’WIA
45 $
  • Le prix du billet inclut la TPS + TVQ
  • La prévente se termine le 30 mai

Description :
Accès exclusif en prévente pour les membres de l’AIA.

✔ Tarif exclusif à prix réduit
✔ Accès prioritaire aux inscriptions
✔ Places limitées disponibles

Admission des non-membres – Tarif prévente
55 $
  • Le prix du billet inclut la TPS + TVQ
  • La prévente se termine le 30 mai

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Admission des non-membres
65 $
  • Le prix du billet inclut la TPS + TVQ
  • La prévente se termine le 30 mai

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Commanditaire Niveau Or
3 000 $

7 restants

C'est un billet de groupe, il inclut 8 billets

✔ 8 billets pour le Cocktail estival WIA 2026
✔ 8 billets pour le programme virtuel de mentorat éclair de WIA
✔ Reconnaissance sur les réseaux sociaux de WIA (LinkedIn, infolettre, site web et Instagram)
✔ Présentation du logo sur les centres de table lors du Cocktail estival
✔ Remerciements sur la signalisation d’accueil des événements
✔ Placement de bannière lors de l’événement virtuel
✔ Placement de bannière physique lors du Cocktail estival
✔ 2 invitations en personne au Breakfast with the WIA Board (AGA)

Commanditaire Niveau Argent
2 000 $
C'est un billet de groupe, il inclut 4 billets

✔ 4 billets pour le Cocktail estival WIA 2026
✔ 4 billets pour le programme virtuel de mentorat éclair de WIA
✔ Reconnaissance sur les réseaux sociaux de WIA (LinkedIn, infolettre, site web et Instagram)
✔ Présentation du logo sur les centres de table lors du Cocktail estival
✔ Remerciements sur la signalisation d’accueil des événements
✔ Participation virtuelle au Breakfast with the WIA Board (AGA)

Sponsor Bronze Level
1 000 $
C'est un billet de groupe, il inclut 2 billets

✔ 2 billets pour le Cocktail estival WIA 2026
✔ 2 billets pour le programme virtuel de mentorat éclair de WIA
✔ Reconnaissance sur les réseaux sociaux de WIA (LinkedIn, infolettre, site web et Instagram)
✔ Présentation du logo sur les centres de table lors du Cocktail estival
✔ Participation virtuelle au Breakfast with the WIA Board (AGA)

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