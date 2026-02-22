Organisé par

IEEE University Of Ottawa Student Branch

WIE x IEEE Soirée Professionnelle

1001 Queen Elizabeth Driveway

Ottawa, ON K1S 5K7, Canada

Étudiant (Early Bird)
7 $
Disponible jusqu'au 6 mars

Pour les étudiants de premier cycle et des cycles supérieurs participant à WIPS 2026. Participez au speed networking avec des professionnels de l'industrie, assistez à la cérémonie de remise des prix et connectez-vous avec des pairs et des recruteurs lors de cet événement organisé par la branche étudiante de l'IEEE uOttawa.


Professionnel (Early Bird)
12 $
Disponible jusqu'au 6 mars

Pour les professionnels de l'industrie participant à WIPS 2026. Engagez-vous avec des étudiants talentueux en génie à travers des réseautages structurés, des discussions ouvertes et la cérémonie de remise des prix, tout en établissant des liens significatifs avec les futurs employés.

