WILD 2026 - Souper spaghetti / Spaghetti supper

Inclus une portion normale : 1 assiette de spaghetti, 1 jus/café/thé, 1 pain, 1 salade, 1 dessert Non inclus : Alcool et grignotines (bar - argent comptant seulement) Includes a normal portion: 1 plate of spaghetti, 1 juice/coffee/tea, 1 bread, 1 salad, 1 dessert Not included: Alcohol and snacks (bar - cash only)

Inclus une portion normale : 1 assiette de spaghetti, 1 jus/café/thé, 1 pain, 1 salade, 1 dessert Non inclus : Alcool et grignotines (bar - argent comptant seulement) Includes a normal portion: 1 plate of spaghetti, 1 juice/coffee/tea, 1 bread, 1 salad, 1 dessert Not included: Alcohol and snacks (bar - cash only)

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