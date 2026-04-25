Fiducie de conservation des milieux naturels de Wentworth

Organisé par

Fiducie de conservation des milieux naturels de Wentworth

À propos de cet événement

WILD 2026 - Souper spaghetti / Spaghetti supper

86 Chem. Louisa

Wentworth, QC J8H 0C7, Canada

Adulte (18 ans +) / Adult (18 years +)
20 $
Inclus une portion normale : 1 assiette de spaghetti, 1 jus/café/thé, 1 pain, 1 salade, 1 dessert Non inclus : Alcool et grignotines (bar - argent comptant seulement) Includes a normal portion: 1 plate of spaghetti, 1 juice/coffee/tea, 1 bread, 1 salad, 1 dessert Not included: Alcohol and snacks (bar - cash only)
Enfant (6-17 ans) / Child (6-17 years)
10 $
Inclus une portion petite : 1 assiette de spaghetti, 1 jus, 1 pain, 1 salade, 1 dessert Includes a small portion: 1 plate of spaghetti, 1 juice, 1 bread, 1 salad, 1 dessert
Enfant 5 ans et moins / Child 5 years and under
Gratuit
Inclus une portion mini : 1 assiette de spaghetti, 1 jus Included a mini portion: 1 plate of spaghetti, 1 juice
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