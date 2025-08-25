William-Hingston, 13-16 ans. Automne 2025

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À propos de cet événement
Inscription pour un.e jeune athlète au programme 13-16 ans du dimanche matin 10h - 11h45 au centre William Hingston du 7 septembre au 19 octobre (7 séances).
Inscription pour un.e jeune athlète au programme 13-16 ans du dimanche matin 10h - 11h45 au centre William Hingston du 26 octobre au 21 décembre (7 séances). Pas de séance le 9 novembre et le 7 décembre.
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