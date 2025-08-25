Club de Volleyball Everton

Organisé par

Club de Volleyball Everton

À propos de cet événement

William-Hingston, 13-16 ans. Automne 2025

Centre d'éducation des adultes

419 Rue Saint-Roch, Montréal, QC H3N 1K2, Canada

Session 1 - 7 septembre au 19 octobre 202
167,93 $

Inscription pour un.e jeune athlète au programme 13-16 ans du dimanche matin 10h - 11h45 au centre William Hingston du 7 septembre au 19 octobre (7 séances).

Session 2 - 26 octobre au 21 décembre 2025
167,93 $

Inscription pour un.e jeune athlète au programme 13-16 ans du dimanche matin 10h - 11h45 au centre William Hingston du 26 octobre au 21 décembre (7 séances). Pas de séance le 9 novembre et le 7 décembre.

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