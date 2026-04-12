Club de Volleyball Everton

Organisé par

Club de Volleyball Everton

À propos de cet événement

William-Hingston, 13-16 ans. ETE 2026

Centre d'éducation des adultes

419 Rue Saint-Roch, Montréal, QC H3N 1K2, Canada

Mercredi. Session 1. 6 mai au 17 juin
109,95 $

Inscription pour un.e jeune athlète au programme 13-16 ans du mercredi soir 18h00 à 19h45 au centre William Hingston, 6 mai au 17 juin (6 séances).

Dimanche. Session 1. 10 mai au 14 juin
109,95 $

Inscription pour un.e jeune athlète au programme 13-16 ans du dimanche matin de 10h00 à 11h45 au centre William Hingston, 10 mai au 14 juin (6 séances).

Une séance d'essai
29,99 $

L'inscription pour une séance est confirmée et peut être utilisée une seule fois. Le paiement de la séance n'est pas transféré dans le prix du programme si vous décidez de continuer. Vous êtes inscrit à la prochaine pratique disponible suivant votre paiement.

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