William-Hingston, 13-16 ans. ETE 2026

Organisé par
À propos de cet événement
Inscription pour un.e jeune athlète au programme 13-16 ans du mercredi soir 18h00 à 19h45 au centre William Hingston, 6 mai au 17 juin (6 séances).
Inscription pour un.e jeune athlète au programme 13-16 ans du dimanche matin de 10h00 à 11h45 au centre William Hingston, 10 mai au 14 juin (6 séances).
L'inscription pour une séance est confirmée et peut être utilisée une seule fois. Le paiement de la séance n'est pas transféré dans le prix du programme si vous décidez de continuer. Vous êtes inscrit à la prochaine pratique disponible suivant votre paiement.
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