Club de Volleyball Everton

Organisé par

Club de Volleyball Everton

À propos de cet événement

William Hingston masculin avancé. ETE 2026

419 Rue Saint-Roch

Montréal, QC H3N 1K2, Canada

Mercredi. Session 1. 6 mai au 10 juin
167,93 $

Inscription pour un athlète au programme entraînement adulte masculin avancé de mercredi soir 20h00 - 22h00 au Centre William-Hingston (419 Rue Saint-Roch) du 6 mai au 17 juin 2026 (7 séances).

Une séance d'essai
29,99 $

L'inscription pour une séance est confirmée et peut être utilisée une seule fois. Le paiement de la séance n'est pas transféré dans le prix du programme si vous décidez de continuer. Vous êtes inscrit à la prochaine pratique disponible suivant votre paiement.

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