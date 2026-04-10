William Hingston masculin avancé. ETE 2026

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À propos de cet événement
Inscription pour un athlète au programme entraînement adulte masculin avancé de mercredi soir 20h00 - 22h00 au Centre William-Hingston (419 Rue Saint-Roch) du 6 mai au 17 juin 2026 (7 séances).
L'inscription pour une séance est confirmée et peut être utilisée une seule fois. Le paiement de la séance n'est pas transféré dans le prix du programme si vous décidez de continuer. Vous êtes inscrit à la prochaine pratique disponible suivant votre paiement.
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