Club de Volleyball Everton

Organisé par

Club de Volleyball Everton

À propos de cet événement

William-Hingston, mini volley. Hiver-printemps 2026

Centre d'éducation des adultes

419 Rue Saint-Roch, Montréal, QC H3N 1K2, Canada

Session 2. 15 février - 15 mars 2026
119,95 $

Inscription pour un.e jeune athlète au programme mini volley du dimanche matin 10h - 11h45 au centre William Hingston, 15 février - 15 mars 2026 (5 séances).

Session 3. 22 mars - 26 avril 2026
119,95 $

Inscription pour un.e jeune athlète au programme mini volley du dimanche matin 10h - 11h45 au centre William Hingston, 22 mars - 26 avril 2026 (5 séances). *Pas de séance le 5 avril

Session 1. 18 janvier - 8 février 2026
95,96 $

Inscription pour un.e jeune athlète au programme mini volley du dimanche matin 10h - 11h45 au centre William Hingston, 18 janvier - 8 février (4 séances).

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