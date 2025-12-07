William-Hingston, mini volley. Hiver-printemps 2026

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À propos de cet événement
Inscription pour un.e jeune athlète au programme mini volley du dimanche matin 10h - 11h45 au centre William Hingston, 15 février - 15 mars 2026 (5 séances).
Inscription pour un.e jeune athlète au programme mini volley du dimanche matin 10h - 11h45 au centre William Hingston, 22 mars - 26 avril 2026 (5 séances). *Pas de séance le 5 avril
Inscription pour un.e jeune athlète au programme mini volley du dimanche matin 10h - 11h45 au centre William Hingston, 18 janvier - 8 février (4 séances).
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