Club de Volleyball Everton

Organisé par

Club de Volleyball Everton

À propos de cet événement

William Hingston mixte intermédiaire. ETE 2026

419 Rue Saint-Roch

Montréal, QC H3N 1K2, Canada

Lundi. session 1. 4 mai au au 15 juin 2026
167,93 $

Inscription pour un/une athlète au programme entraînement mixte intermédiaire de lundi soir 20h00 - 22h00 au Centre William-Hingston (419 Rue Saint-Roch) du 4 mai au 15 juin 2026 (7 séances).

Lundi. session 2. 6 juillet au 10 août 2026
143,94 $

Inscription pour un/une athlète au programme entraînement mixte intermédiaire de lundi soir 20h00 - 22h00 au Centre William-Hingston (419 Rue Saint-Roch) du 6 juillet au 10 août 2026 (6 séances).

Une séance d'essai
29,99 $

L'inscription pour une séance est confirmée et peut être utilisée une seule fois. Le paiement de la séance n'est pas transféré dans le prix du programme si vous décidez de continuer. Vous êtes inscrit à la prochaine pratique disponible suivant votre paiement.

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