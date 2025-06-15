Soirée de dégustation de vins présentée par la Fondation Sampalis

Profitez d'une soirée privilégiée comprenant une dégustation de vin dirigée par un sommelier professionnel, un repas gastronomique en cinq services avec des vins accordés, et une dégustation de grappa pour terminer la soirée. Ce billet comprend six vins, qui seront sélectionnés lors de l'événement. Tous les bénéfices soutiennent les programmes de la Fondation, les soins aux patients et les initiatives de sensibilisation.
Billet Standard Plus
500 $
Profitez d'une soirée privilégiée comprenant une dégustation de vin dirigée par un sommelier professionnel, un repas gastronomique en cinq services avec des vins accordés, et une dégustation de grappa pour terminer la soirée. Ce billet comprend trois vins qui seront sélectionnés lors de l'événement. Tous les bénéfices soutiennent les programmes de la Fondation, les soins aux patients et les initiatives de sensibilisation.
Billet Général
250 $
Vivez une soirée raffinée avec une dégustation de vin organisée par un sommelier, un repas en cinq services accompagné, et une dégustation de grappa pour clore la soirée. Tous les bénéfices soutiennent les programmes de la Fondation, l'aide aux patients, et les démarches de sensibilisation.
