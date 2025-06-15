Soirée de dégustation de vins présentée par la Fondation Sampalis

Profitez d'une soirée privilégiée comprenant une dégustation de vin dirigée par un sommelier professionnel, un repas gastronomique en cinq services avec des vins accordés, et une dégustation de grappa pour terminer la soirée. Ce billet comprend six vins, qui seront sélectionnés lors de l'événement. Tous les bénéfices soutiennent les programmes de la Fondation, les soins aux patients et les initiatives de sensibilisation.

