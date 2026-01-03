Hiver / Printemps 2026 Séance d'entraînement ouverte

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Pour plus de flexibilité vous pouvez payer pour 3 mois
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Notre prix de base par nuit pour couvrir la location.
Vous pouvez sélectionner le prix généreux par nuit si vous vous sentez généreux.
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Achetez si vous êtes un étudiant OHFS qui a besoin d'un masque et d'un fédère pour s'entraîner (pas de combat)
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