Ottawa Historical Fencing Society

Organisé par

Ottawa Historical Fencing Society

À propos de cet événement

Hiver / Printemps 2026 Séance d'entraînement ouverte

6 Epworth Ave

Ottawa, ON K2G 2L5, Canada

Plein tour Jan 8th - 25 juin
485 $

Achetez le plein tour du 8 janvier au 25 juin!

3 mois 8 janvier - 25 mars
275 $

Pour plus de flexibilité vous pouvez payer pour 3 mois

3 mois 2 avril - 25 juin
275 $

Pour plus de flexibilité vous pouvez payer pour 3 mois

Prix par nuit de base
30 $

Notre prix de base par nuit pour couvrir la location.

Généreux par nuit
35 $

Vous pouvez sélectionner le prix généreux par nuit si vous vous sentez généreux.

Accessible par nuit
25 $

Nous offrons des tarifs Accessibles aux étudiants et aux personnes à revenu limité.

Location de masque et de fédère
5 $

Achetez si vous êtes un étudiant OHFS qui a besoin d'un masque et d'un fédère pour s'entraîner (pas de combat)

Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100 % de votre achat va à notre mission!