ORCHESTRE SYMPHONIQUE DE DRUMMONDVILLE

Organisé par

ORCHESTRE SYMPHONIQUE DE DRUMMONDVILLE

À propos de cet événement

Wolfgang Amadeus Mozart: Superstar en calèche

232 Rue Dorion

Drummondville, QC J2C 1T9, Canada

Régulier rangée 1
35 $

*taxes incluses. Chaises basses.

Régulier rangée 2
35 $

*taxes incluses. Chaises basses.

Régulier rangée 3
35 $

*taxes incluses. Chaises basses.

Régulier rangée 4
35 $

*taxes incluses. Chaises basses.

Régulier rangée 5
35 $

*taxes incluses. Chaises basses.

Régulier rangée 6
35 $

*taxes incluses. Tables X et Y - chaises basse. Tables AA, BB et CC tabourets hauts.

Régulier rangée 7 (Ilôt)
35 $

*taxes incluses. Tabourets hauts.

Régulier rangée 8
35 $

*taxes incluses. Tabourets hauts.

Étudiant rangée 1
20 $

*taxes incluses. Chaises basses.

Étudiant rangée 2
20 $

*taxes incluses. Chaises basses.

Étudiant rangée 3
20 $

*taxes incluses. Chaises basses.

Étudiant rangée 4
20 $

*taxes incluses. Chaises basses.

Étudiant rangée 5
20 $

*taxes incluses. Chaises basses.

Étudiant rangée 6
20 $

*taxes incluses. Tables X et Y - chaises basse. Tables AA, BB et CC tabourets hauts.

Étudiant rangée 7 (Ilôt)
20 $

*taxes incluses. Tabourets hauts.

Étudiant rangée 8
20 $

*taxes incluses. Tabourets hauts.

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