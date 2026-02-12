Matinée stratégique exclusive en collaboration avec la Chambre de Commerce et d’Industrie Française du Canada(CCIFC): Femmes, Innovation et Transmission

À propos de cet événement
Profitez du programme complet et de l’ensemble des activités principales, à tarif préférentiel réservé aux membres DigiWomen.
Profitez du programme complet et de l’ensemble des activités principales en rejoignant cette matinée d’échanges et de connexions.
Une place supplémentaire est offerte, vous permettant d’inviter gratuitement un membre de votre équipe à participer à l’événement.
Deux places supplémentaires sont offertes, afin de permettre à davantage de membres de votre équipe de vivre pleinement l’expérience DigiWomen.
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