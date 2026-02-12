Digiwomen

Organisé par

Digiwomen

À propos de cet événement

Matinée stratégique exclusive en collaboration avec la Chambre de Commerce et d’Industrie Française du Canada(CCIFC): Femmes, Innovation et Transmission

800 Rue Saint-Jacques

Montréal, QC H3C 1A3, Canada

Admission Membre
90 $

Profitez du programme complet et de l’ensemble des activités principales, à tarif préférentiel réservé aux membres DigiWomen.

Admission Non membre
110 $

Profitez du programme complet et de l’ensemble des activités principales en rejoignant cette matinée d’échanges et de connexions.

Pack Entreprise de 05 billets
440 $

Une place supplémentaire est offerte, vous permettant d’inviter gratuitement un membre de votre équipe à participer à l’événement.

Pack Entreprise de 10 billets
880 $

Deux places supplémentaires sont offertes, afin de permettre à davantage de membres de votre équipe de vivre pleinement l’expérience DigiWomen.

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