Compagnie artistique Forward Movements
WORKSHOP SERIES
7577 Rue St-Hubert
Montréal, QC H2R 2N7, Canada
Boogaloo [Popping] | Dassy
CA$35
Offre l'accès à l'atelier de Boogaloo [Popping] avec Dassy
Offre l'accès à l'atelier de Boogaloo [Popping] avec Dassy
seeMoreDetailsMobile
add
Hip Hop | Lumi Sow
CA$35
Offre l'entrée à l'atelier de Hip Hop avec Lumi Sow
Offre l'entrée à l'atelier de Hip Hop avec Lumi Sow
seeMoreDetailsMobile
add
Formule combinée
CA$60
Offre l'entrée aux ateliers de Boogaloo [Popping] avec Dassy et de Hip Hop avec Lumi Sow
Offre l'entrée aux ateliers de Boogaloo [Popping] avec Dassy et de Hip Hop avec Lumi Sow
seeMoreDetailsMobile
add
common:zeffyTipDisclaimerTicketing
checkout