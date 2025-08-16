The Tamarack Festival

The Tamarack Festival

Atelier de l'Union des écrivains

Timmins Public Library

320 2nd Ave, Timmins, ON P4N 1B5, Canada

Cet atelier est gratuit mais les places sont limitées, veuillez donc confirmer votre présence pour réserver votre place !Cet atelier aura lieu dans la salle Tembec et des rafraîchissements légers seront offerts.
