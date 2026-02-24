Orchestre symphonique de Sherbrooke

XIe Soirée-bénéfice Jazz de l'OSS - 29 mai 2026

53 Rue Wellington N

Sherbrooke, QC J1H 5A9, Canada

Souper-spectacle (1 billet)
200 $

Ce billet donne accès à l'ensemble de la soirée pour UNE personne, soit le cocktail de bienvenue, le repas 4 services, la participation à l'encan bénéfice et un place au parterre pour le concert.

Table de convives (8 billets)
1 600 $
C'est un billet de groupe, il inclut 8 billets

Ce billet donne accès à l'ensemble de la soirée pour une table de HUIT convives, soit le cocktail de bienvenue, le repas 4 services, la participation à l'encan bénéfice et des places au parterre pour le concert.

Concert (1 billet)
37 $
Disponible jusqu'au 21 mai

Ce billet donne accès au spectacle seulement et à une place au balcon en admission générale.

