XPO

100 Chem. de Kandahar

Mont-Tremblant, QC J8E 1E2, Canada

Admission générale au salon des exposants
CA$10
ticketing.rate.earlyBirdChip

Accès au salon des exposants.

Admission aux conférences & salon des exposants
CA$85
ticketing.rate.earlyBirdChip

Pré-vente du 2 au 25 novembre 2025


Accès au salon des exposants, à l’ensemble des conférences offertes durant la journée, ainsi qu’un billet de consommation pour le cocktail de clôture, un moment privilégié pour réseauter avec les conférenciers, les exposants et les autres invités.

Billet Startup Conférences & salon des exposants
CA$45
ticketing.rate.earlyBirdChip

Places limitées pour fondateur.trice de startup dans le sport, plein air et bien-être.

Approbation effectuée suite à l'achat du billet

Accès au salon des exposants, à l’ensemble des conférences offertes durant la journée, ainsi qu’un billet de consommation pour le cocktail de clôture, un moment privilégié pour réseauter avec les conférenciers, les exposants et les autres invités.

addExtraDonation

$

common:zeffyTipDisclaimerTicketing