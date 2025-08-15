Places limitées pour fondateur.trice de startup dans le sport, plein air et bien-être.

Approbation effectuée suite à l'achat du billet

Accès au salon des exposants, à l’ensemble des conférences offertes durant la journée, ainsi qu’un billet de consommation pour le cocktail de clôture, un moment privilégié pour réseauter avec les conférenciers, les exposants et les autres invités.