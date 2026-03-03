YATAI MTL • 4 - 7 JUIN 2026 • Bassin Peel - Griffintown

Entrée gratuite pour les enfants de 12 ans et moins. Ce billet doit être accompagné d'un billet adulte. Une pièce d'identité pourra être demandée à l'entrée.



Un billet vous donne accès à YATAI MTL pour une journée, à la date de votre choix (4, 5, 6 ou 7 juin 2026). Prévoyez un billet par personne et par jour si vous souhaitez revenir.