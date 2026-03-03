LES ÉVÉNEMENTS ASIASIE

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À propos de cet événement

YATAI MTL • 4 - 7 JUIN 2026 • Bassin Peel - Griffintown

Griffintown

Montreal, QC H3C 1Y2, Canada

PRÉVENTE 3$ - BILLET UN JOUR UNIQUE - YATAI MTL
3 $
Disponible jusqu'au 5 avr.

Un billet vous donne accès à YATAI MTL pour une journée, à la date de votre choix (4, 5, 6 ou 7 juin 2026). Prévoyez un billet par personne et par jour si vous souhaitez revenir.

PRÉVENTE 4$ - BILLET UN JOUR UNIQUE - YATAI MTL
4 $
Disponible jusqu'au 27 mai

Un billet vous donne accès à YATAI MTL pour une journée, à la date de votre choix (4, 5, 6 ou 7 juin 2026). Prévoyez un billet par personne et par jour si vous souhaitez revenir.

5$ - BILLET UN JOUR UNIQUE - YATAI MTL
5 $

Un billet vous donne accès à YATAI MTL pour une journée, à la date de votre choix (4, 5, 6 ou 7 juin 2026). Prévoyez un billet par personne et par jour si vous souhaitez revenir.

ENFANT (12 ans et moins)
Gratuit

Entrée gratuite pour les enfants de 12 ans et moins. Ce billet doit être accompagné d'un billet adulte. Une pièce d'identité pourra être demandée à l'entrée.

Un billet vous donne accès à YATAI MTL pour une journée, à la date de votre choix (4, 5, 6 ou 7 juin 2026). Prévoyez un billet par personne et par jour si vous souhaitez revenir.

AÎNÉ·E (65 ans et plus)
Gratuit

Entrée gratuite pour les personnes de 65 ans et plus. Une pièce d'identité pourra être demandée à l'entrée.

Un billet vous donne accès à YATAI MTL pour une journée, à la date de votre choix (4, 5, 6 ou 7 juin 2026). Prévoyez un billet par personne et par jour si vous souhaitez revenir.

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