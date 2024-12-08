Yennayer2975

Ce tarif inclut le souper et le spectacle de Yennayer 2975.
Vous souhaitez devenir membre et profiter de rabais tout au long de l'année? Cliquez ici pour payer vos frais de membriété: https://www.zeffy.com/ticketing/association-culturelle-amazigh-dottawa-hull-devenir-membre-pour-lannee--2025
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Tarif pour les membres en règle pour 2025
45 $
Pour bénéficier de ce tarif, assurez-vous d'avoir payé votre adhésion pour 2025. Pas encore membre? Cliquez ici pour payer vos frais de membriété: https://www.zeffy.com/ticketing/association-culturelle-amazigh-dottawa-hull-devenir-membre-pour-lannee--2025
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Tarif pour Étudiants (12 +)
40 $
Ce tarif est réservé aux étudiants âgés de 12 à 25 ans.
Ce tarif est réservé aux étudiants âgés de 12 à 25 ans.
Tarif pour enfants de 2-11 ans
20 $
Ce tarif est réservé aux enfants de 2 à 11 ans. Cette année, le même souper que celui servi aux adultes sera également proposé aux enfants. De plus, différentes activités seront organisées pour eux, telles que de la peinture, des structures de jeux, et bien plus encore.
Note: les enfants de moins de 2 ans resteront obligatoirement avec les parents.
Ce tarif est réservé aux enfants de 2 à 11 ans. Cette année, le même souper que celui servi aux adultes sera également proposé aux enfants. De plus, différentes activités seront organisées pour eux, telles que de la peinture, des structures de jeux, et bien plus encore.
Note: les enfants de moins de 2 ans resteront obligatoirement avec les parents.
À l'usage de l'ACAOH seulement
Gratuit
SVP, ne pas utiliser ce type de billet. Votre billet ne sera pas valide.
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