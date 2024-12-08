Yennayer2975

Ce tarif est réservé aux enfants de 2 à 11 ans. Cette année, le même souper que celui servi aux adultes sera également proposé aux enfants. De plus, différentes activités seront organisées pour eux, telles que de la peinture, des structures de jeux, et bien plus encore. Note: les enfants de moins de 2 ans resteront obligatoirement avec les parents.

Ce tarif est réservé aux enfants de 2 à 11 ans. Cette année, le même souper que celui servi aux adultes sera également proposé aux enfants. De plus, différentes activités seront organisées pour eux, telles que de la peinture, des structures de jeux, et bien plus encore. Note: les enfants de moins de 2 ans resteront obligatoirement avec les parents.

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