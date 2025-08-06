Gala YES: Célébration des 30 ans d'impact. Investir dans l'avenir.

Unable to attend the YES Gala 2025?
You can still make a meaningful impact by donating your ticket. Your donation helps fund accessible services for Quebec’s job seekers, artists, and entrepreneurs. Plus, donations are eligible for a tax receipt — thank you for supporting our community!
Enjoy an elegant evening featuring valet parking, a cocktail reception, three-course gourmet dinner, and wine service—all while supporting vital programs that help Quebec’s job seekers, artists, and entrepreneurs thrive.
Your ticket purchase makes a real difference by funding low-cost and free services that empower our community—and a portion is eligible for a charitable tax receipt.
Soutenez une soirée vibrante d'impact et de connexion, comprenant :
✔️ Stationnement avec voiturier
✔️ Réception avec cocktails
✔️ Dîner gourmet en trois services
✔️ Service de vin
En tant que Parrain Partenaire, votre entreprise recevra également :
• Une publicité d'un quart de page dans le programme de l'événement
• Mention de la marque sur la signalétique de l'événement et les documents promotionnels
• Inclusion dans la vidéo de récapitulation officielle
Votre parrainage contribue au financement de services accessibles pour les demandeurs d'emploi, les artistes et les entrepreneurs du Québec—tout en alignant votre marque sur l'impact communautaire.
Soutenez une soirée vibrante d'impact et de connexion, comprenant :
✔️ Stationnement avec voiturier
✔️ Réception avec cocktails
✔️ Dîner gourmet en trois services
✔️ Service de vin
En tant que Parrain Bronze, votre entreprise recevra également :
• Une publicité d'une demi-page dans le programme de l'événement
• Mention de la marque sur la signalétique de l'événement et les documents promotionnels
• Inclusion dans les communications numériques
Votre parrainage contribue au financement de services accessibles pour les demandeurs d'emploi, les artistes et les entrepreneurs du Québec—tout en alignant votre marque sur l'impact communautaire.
Soutenez une soirée vibrante d'impact et de connexion, comprenant :
✔️ Stationnement avec voiturier
✔️ Réception avec cocktails
✔️ Dîner gourmet en trois services
✔️ Service de vin
✔️ 4 places à une table VIP
✔️ Photographie de groupe professionnelle
En tant que Parrain Argent, votre entreprise recevra :
• Publicité en pleine page dans le programme de l'événement
• Reconnaissance du logo sur la signalétique de l'événement et les documents promotionnels incluant les billets d'événement
• Reconnaissance sur scène par l'animateur en tant que Parrain Argent
• Inclusion dans les communications numériques
Votre parrainage soutient des services accessibles pour les demandeurs d'emploi, les artistes et les entrepreneurs du Québec—tout en alignant votre marque sur l'impact communautaire.
Soutenez une soirée vibrante d'impact et de connexion, comprenant :
✔️ Stationnement avec voiturier
✔️ Réception avec cocktails
✔️ Dîner gourmet en trois services
✔️ Service de vin
✔️ Table VIP dédiée pour 8 personnes
✔️ Photographie professionnelle pour votre groupe
En tant que Parrain Or, votre entreprise recevra également :
• Une publicité en pleine page avec placement premium dans le programme de l'événement
• Reconnaissance du logo sur la signalétique de l'événement et les documents promotionnels
• Reconnaissance sur scène par l'animateur en tant que Parrain Or
• Inclusion dans les communications numériques
Votre parrainage contribue au financement de services accessibles pour les demandeurs d'emploi, les artistes et les entrepreneurs du Québec—tout en alignant votre marque sur l'impact communautaire.
Soutenez une soirée vibrante d'impact et de connexion, comprenant :
✔️ Service de voiturier
✔️ Réception de cocktail
✔️ Dîner gastronomique en trois services
✔️ Service de vin
✔️ Table VIP dédiée pour 8 personnes
✔️ Séance photo professionnelle pour votre groupe
En tant que Sponsor Platine, votre entreprise recevra également :
• Une publicité pleine page à l'intérieur de la brochure de l'événement
• Placement de logo de premier plan sur la signalétique et les supports de communication de l'événement
• Reconnaissance sur scène en tant que Partenaire Platine Présentateur avec l'occasion de s'adresser aux invités
• Inclusion dans les communications numériques, y compris des publications dédiées sur les réseaux sociaux.
Votre sponsoring aide à financer des services accessibles pour les chercheurs d'emploi, les artistes et les entrepreneurs du Québec, tout en associant votre marque à un impact communautaire.
