Gala YES: Célébration des 30 ans d'impact. Investir dans l'avenir.

Soutenez une soirée vibrante d'impact et de connexion, comprenant :

✔️ Stationnement avec voiturier

✔️ Réception avec cocktails

✔️ Dîner gourmet en trois services

✔️ Service de vin





En tant que Parrain Partenaire, votre entreprise recevra également :

• Une publicité d'un quart de page dans le programme de l'événement

• Mention de la marque sur la signalétique de l'événement et les documents promotionnels

• Inclusion dans la vidéo de récapitulation officielle





Votre parrainage contribue au financement de services accessibles pour les demandeurs d'emploi, les artistes et les entrepreneurs du Québec—tout en alignant votre marque sur l'impact communautaire.