YES Gala - Manual Entry - Individual Ticket

Profitez d'une soirée élégante comprenant le stationnement avec voiturier, une réception avec cocktails, un dîner gourmet en trois services et un service de vin—tout en soutenant des programmes essentiels qui aident les demandeurs d'emploi, les artistes et les entrepreneurs du Québec à s'épanouir.





L'achat de votre billet fait une réelle différence en finançant des services à faible coût et gratuits qui renforcent notre communauté—et une partie est admissible à un reçu fiscal de bienfaisance.